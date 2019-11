IMSS deja dentro de la madre a bebé muerto ¡por dos semanas!

Una familia levantó una denuncia en contra del trato negligente que recibieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual le costó la vida de su pequeño hijo, no nato, así como también al poner su propia vida en peligro ya que los médicos le dejaron que bebé permaneciera dos semanas muerto dentro de su vientre.

El pasado 21 de noviembre una mujer acudió junto con su esposo a la clínica del IMSS, que se localiza en Nuevo Casas Grandes, pues se sentía mal ya que estaba pasando desechos y además presentaba sangrado.

TRAGEDIA

La mujer cuenta que al llegar al lugar evidentemente la dejaron en espera y al realizarle la revisión en el área de urgencias le indicaron que todo estaba en orden y no había de qué preocuparse y simplemente le recetaron paracetamol para la temperatura y los malestares que presentaba, después de eso la mandaron a su casa.

Terrible la negligencia del IMSS dejaron a un bebé sin vida dentro de su madre

Pero la embarazada continuó presentando los malestares, los cuales cada vez se fueron intensificando por lo que de nueva cuenta llegaron hasta la clínica del IMSS en Nuevo Casas Grandes, pero así como la vez anterior después de “valorarla” le señalaron que no tenía nada y que estaba todo bien con ella y con su bebé, el cual según comenta la mujer le dijeron que estaba perfecto.

Ante la despreocupación de los médicos por su esposa, el marido de la mujer decidió que lo mejor sería recibir una segunda opción médica, ya que el estado de su esposa era cada vez más complicado, pues el sangrado había aumentado así como los dolores.

Una vez con el médico particular, éste procedió a hacerle varios análisis y estudios para determinar qué era lo que ocurría con el estado de salud de la señora.

Únete a nosotros en Instagram

Después de valorarla y con los resultados de los ultrasonidos el médico particular les dijo que su bebé no presentaba signos vital y que de hecho ya había fallecido desde hace dos semanas dentro del vientre de la madre, tiempo que duró entre la primera consulta del IMSS y el diagnóstico del médico particular.

Te puede interesar: IMSS sufre una PLAGA de RATAS y el nido está en el área de ginecología

Ahora los padres han interpuesto una denuncia por negligencia médica hacia la parte de personal de la clínica ubicada en este municipio.