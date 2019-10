IMSS corre a un hombre del quirófano, el paciente no se puede ni mover

Las quejas y denuncias hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siempre han se han dado, pero ahora están siendo dadas a conocer más, en esta ocasión la acción que cometieron contra un hombre no solo fue injusta sino que además es inexplicable, ya que sacaron a un paciente del hospital cuando se encontraba en batas en el quirófano.

En Coahuila el paciente del IMSS, Sergio Salazar Esparza es un hombre que tiene problemas para moverse porque presenta una hernia de disco, por lo que necesita la cirugía para poder moverse, pero se la negaron cuando ya estaba en el mismo quirófano.

Cirujano del IMSS corre a paciente que iba a ser operado del ¡QUIRÓFANO!.

Resulta ser que Salazar Esparza estaba programado para entrar a cirugía, en un hospital del IMSS en Coahuila, pero sin razón aparente no se la realizarán. Sergio cuanta que la operación iba a ser en la clínica 7 del IMSS.

El afectado dijo que ya ha levantado su queja ante la delegación del IMSS en el estado de Coahuila donde acusa al el Centro de Atención y al equipo médico del Hospital General de la Zona Número 7, Jaime Pérez Pérez y el neurocirujano Rubén Flores quienes fueron los que aprobaron dicha operación quirúrgica.

El paciente dejó en claro que nunca le avisaron que la operación no procedía por lo que él llegó al hospital y realizó el procedimiento para ingresarse pero cuando estaba en pleno quirófano lo sacaron y la argumentación que le dieron fue que no llevaba la unidad de sangre para el banco.

Sin embargo, Salazar Esparza, señala que eso es una acusación falsa ya que él había llevado a su donante pero le comentaron que no llevaba los estudios preoperatorios que tienen relación con la anestesia, esta situación la aclaró ya que no fue su responsabilidad puesto que la cirugía estaba programada para el 10 de septiembre y la cita de los estudios para el 10 de octubre.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

“El cirujano Pérez Pérez me corrió de manera déspota de su oficina, yo no puedo caminar y me mandaron a trabajar”, el paciente señaló que también el médico le dijo que le iban a negar todo, tu no tienes nada.

Te puede interesar: IMSS mantiene a pacientes sentados en Veracruz; no tiene camillas (FOTO)

De hecho, según las declaratorias Salazar Esparza, el cirujano le dijo que dirían que fue él (Salazar) quien se negó a la cirugía.