IMSS Sinaloa da de alta a 128 pacientes con COVID-19 en abril

covid imss Sinaloa

Rosenda, una mujer de más de 60 años, permaneció hospitalizada una semana tras ser diagnosticada con coronavirus COVID-19, y gracias al tratamiento y los cuidados brindados por el personal del IMSS en Sinaloa, ella y 127 personas más fueron dadas de alta por mejoría en abril en los distintos hospitales de la institución en la entidad.

“Ustedes son unos ángeles que Dios me mandó. No tengo palabras para agradecerles, todos me atendieron muy bien. Que Dios los bendiga a todos, a todo el personal de aquí, del Seguro”, agradeció la paciente al abandonar el hospital el pasado 24 de abril.

Manuel Alejandro González Fernández, médico supervisor en la Oficina de Representación del IMSS en Sinaloa, informó que los pacientes que son hospitalizados por este padecimiento reciben un tratamiento acorde a sus necesidades.

Destacó que no todas las personas diagnosticadas con coronavirus COVID-19 requieren ser hospitalizados, pero sí es importante que se haga una valoración de sus síntomas, para lo cual, resaltó, se instalaron las áreas de Triage Respiratorio en cada una de las Unidades de Medicina Familiar y en los hospitales del IMSS en el estado.

“El médico que está a cargo de este servicio, evalúa el caso y de ahí surge la decisión, si se necesita hospitalizar o se puede manejar con una situación de aislamiento domiciliario”, subrayó.

Importante redoblar medidas ante COVID-19

El especialista señaló que aunque hay numerosas recuperaciones, también hay pacientes que lamentablemente tienen un desenlace menos afortunado, por lo que es importante redoblar las medidas de aislamiento social, la cultura del lavado de manos y, en caso de tener que salir de casa, aplicar la sana distancia.

La UAS a través de la Facultad de Medicina impartió cursos de atención integral del paciente con #COVIDー19 a personal del ISSSTE, SSA e IMSS en Sinaloa https://t.co/Fhy2lCdsJS pic.twitter.com/agq2kaceY5 — UASinaloa (@UASinaloa) April 2, 2020

“Es necesario que evitemos, a toda costa, pasar por un periodo de hospitalización. ¿Cómo lo podemos evitar? Acatando realmente las indicaciones de distanciamiento social, principalmente, para evitar contagiarnos”, recomendó el funcionario médico.

Pidió a la población no confiarse y no relajar las medidas preventivas, ya que esto sería un error que puede dejar expuestas al contagio a las familias o a los grupos de trabajo enteros, y por ende saturar los servicios de salud.