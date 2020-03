IMSS: No cuenta con guantes ni material para cirugía

El sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció que las clínicas no cuentan con insumos básicos y materiales necesarios para la realización de las cirugías poniendo en riesgo la integridad de los pacientes.

El líder del Sindicato Libre de Trabajadores del Seguro Social, Pedro Alejandro Carrillo Pacheco indicó que alguien en el instituto está fallando, ya que dijo que además de insumos, a los trabajadores no se les ha pagado.

“Del Seguro Social no. El director del Seguro Social Zoé Robledo, indicó que hoy se tenía que trabajar como un día normal. No hay información de que no hayan trabajado”, detalló.

El líder sindical del IMSS informó que el Centro Médico Occidente, donde él se desempeña como cardiólogo no cuentan con insumos básicos como cubrebocas, guantes y hasta con medicamentos para cirugías del corazón o pacientes de trasplantados.

Por otro lado, el líder sindical detalló que hay en la lista 300 pacientes que están en espera de una cirugías cardíaca

“Pues son millones de pesos. No son insumos baratos. Simplemente un stent que ponemos en arteria coronaria, cuesta 30 mil o 40 mil. Un marcapasos cuesta 60 mil. Los insumos para una cirugía cardiaca son costosos, pero tenemos que tenerlos, tenemos la obligación de tenerlos para el derechohabiente”, detalló Carrillo Pacheco.

Asimismo, el líder sindical del IMSS resaltó que el instituto no está preparado ante la llegada de Coronavirus, ya que dijo no cuentan con guantes ni cubrebocas, así como un gran desabasto de medicamentos.