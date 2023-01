IMSS: ¿Cuánto tengo que pagar por usar los servicios si no soy derechohabiente?

¿Sabías que aunque no estés afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puedes usar sus servicios? Sin embargo, el uso de urgencias, consultas médicas y otros servicios no serán gratuitos, pues deberás pagar si no eres derechohabiente de la institución.

Las personas que no tienen un empleo formal, se emplean de manera independiente o bien decidieron emprender por su cuenta con un negocio propio pueden acceder a los servicios de atención médica del IMSS contratando el Seguro Voluntario para la Familia y pagar la cuota anual para que puedan acceder a los servicios de salud que lo requieran los beneficiarios registrados, o bien acudir a recibir atención, pagando por evento de acuerdo con la siguiente lista de Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al 2023.

Para los no derechohabientes, estos serán los costos de cada servicio médico que proporciona el IMSS en sus unidades de primer nivel, donde una Consulta de Medicina Familiar tiene una cuota de mil 088 pesos, mientras que la Atención de Urgencias o las Curaciones tendrán que pagar 947 y 358 pesos, respectivamente, para ser atendidos.

Las Unidades de Primer Nivel del Seguro Social consisten en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y las Unidades Médicas Rurales que brindan atención a la salud para los derechohabientes de manera continuada, por parte de especialistas que además ofrecen acciones de prevención primaria, secundaria, atención médica, limitación de los daños y de rehabilitación a los usuarios que lo requieran.

¿Cuánto debo pagar por los servicios del IMSS si no soy derechohabiente?

En las instalaciones de este tipo podrás atenderte incluso si no te encuentras dado de alta con vigencia actual, pero se deberá pagar la tarifa correspondiente a los servicios recibidos de acuerdo con la siguiente lista publicada por el propio IMSS en el Diario Oficial de la Federación para el año en curso.

Consulta de Medicina Familiar 1,088 pesos

Consulta Dental (Estomatología) 993 pesos

Atención de Urgencias 947 pesos

Curaciones 358 pesos

Estudio de Laboratorio Clínico 136 pesos

Estudio de Radiodiagnóstico 517 pesos

Estudio de Ultrasonografía 999 pesos

Traslado en Ambulancia 2,389 pesos

Sesión de Hemodiálisis 3,925 pesos

Sesión de Quimioterapia 6,423 pesos

Intervención de Tococirugía 16,981 pesos

Día paciente en Hospitalización 11,919 pesos

Intervención Quirúrgica 12,664 pesos

Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación 1,343 pesos

Terapia Psicológica 1,531 pesos

Estudio/Procedimiento de Endoscopía 4,536 pesos

Sesión de Diálisis 157 pesos

La prueba rápida de detección de antígenos del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) tiene un costo de 177 pesos, mientras que la prueba RT-PCR de detección de material genético del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) te costará 1,291 pesos con est modalidad.

Así que, en caso de requerir atención de algunos de estos servicios del IMSS, estos son los valores actualizados al año 2023 tanto para no derechohabientes, como para la determinación de capitales constitutivos o las inscripciones improcedentes.

