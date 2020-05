IMSS: A través de cartas, pacientes con Covid-19 se comunican con su familia

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó una estrategia de comunicación entre pacientes enfermos de Covid-19 y su familia que los espera afuera del hospital donde están internados; esta comunicación se realiza por medio de cartas.

Pacientes con Covid-19 se comunican con su familia con cartas

En un comunicado, el Instituto informó que en un acto de solidaridad por parte de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, personal de enfermería escribe mensajes de los pacientes con Covid-19 atendidos en el Hospital General de Zona No. 27 “Dr. Alfredo Badallo García”, ubicado en la zona de Tlatelolco, Ciudad de México, los cuales pegan en los cristales del nosocomio para que el área de Trabajo Social les tome una fotografía y comparta a los familiares correspondientes.

IMSS: A través de cartas, pacientes con Covid-19 se comunican con su familia

“Esta acción solidaria ha permitido que el núcleo familiar se mantenga informado, dando tranquilidad a todos los integrantes. Además permite a los pacientes sobrellevar mejor su aislamiento en el hospital a través de mensajes de apoyo”, resalta el IMSS.

Mensaje de paciente con Covid-19

Tal es el caso de Luis Gerardo quien se encuentra internado por Covid-19 en este hospital y autorizó la difusión de su mensaje que a la letra dice:

“Mamá, papá, antes que nada quiero saber cómo está mi hija. Sé que es un momento difícil lo que estamos pasando, pero me están dando la opción de intubarme para ayudarme a poder respirar, quiero que ustedes me ayuden a elegir la mejor opción y si en algún caso ya no puedo despertar quiero que sepan que los amo a ustedes y a mi hija. Los kiero mucho. Gerardo”.

�� “Mamá, papá, sé que es un momento difícil, quiero que ustedes me ayuden a elegir la mejor opción, quiero que sepan que los amo a ustedes y a mi hija"



A través de cartas, pacientes con #COVID19 se comunican con sus familiares. ❤️



➡️ https://t.co/casckDEkcO pic.twitter.com/mpSolUE5B9 — IMSS (@Tu_IMSS) May 8, 2020

Replica IMSS Veracruz mensajes por cartas

También, en el Hospital Regional de Zona 36 del IMSS de Coatzacoalcos, Veracruz se comunican con cartas que enfermeros colocan en los cristales de la entrada del hospital que está destinado a atención Covid-19 y donde sus familiares pueden saber que su paciente está bien.

Te puede interesar: IMSS condena asesinato de enfermeras de Torreón; exige dar con los responsables

“No se desesperen”, “Estoy bien”, “Me están atendiendo bien” son algunas de las frases que se leen en las cartas que buscan darles tranquilidad a la familia para que también se retiren de las zonas de peligro y alto riesgo de contagio.