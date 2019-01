¡IMPRESIONANTE! Antorcha campesina posee 40 gasolineras en todo México

La líder los antorchistas, Aleida Ramírez Huerta, dijo en una conferencia de prensa, que la agrupación Antorcha Campesina, posee 40 gasolineras que se encuentran en Puebla, Oaxaca, Guerrero y Estado de México; dijo que en Yucatán, solo tienen dos tiendas de abarrotes y dos tortillerías.

Dichos negocios se encuentran en regla y las utilidades que generan, les permiten a sus militantes, movilizarse sin tener que depender de nadie y en ese sentido, rechazó que la agrupación haya sido beneficiada con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México.

Defendió que los negocios no fueron financiados con recursos desviados de los programas sociales gubernamentales, sino que fueron construidos “desde cero, paso a paso y el ahorro de miles de antorchistas, no todos, pues en esto no pueden participar quienes apenas ganan los suficiente para sobrevivir”.