Huracán Grace le arrebató a su esposa e hijos a un hombre en Veracruz

El Huracán Grace ha dejado diversas pérdidas humanas, y entre los afectados está Adán Moreno de Xalapa, Veracruz. Este hombre relató que su esposa, de 29 años de edad, y cinco de sus seis hijos murieron a causa de un deslave provocado por el fenómeno natural en el Estado.

Un desgajamiento de un cerro hizo que cayeran tierra en la parte trasera de su casa, en la calle Brisas del Río Sedeño, así lo explicó durante una entrevista con el medio Milenio. Moreno mencionó que “tuvo la fortuna de despedirse” de ellos ya que antes de salir. Su esposa, Dora Isabel Caballero, le recordó que lo amaba y que si se iba a trabajar, “tuviera un lindo día”.

“Parece que se estaba despidiendo de mí, porque antes de irme a trabajar, me iba a dar mi bendición y me dijo '!Que te vaya bien, te amo!', y cuando salgo a la entrada, escucho un ruido muy fuerte, regresé y ya los vi enterrados; los voy a extrañar muchísimo”, dijo el hombre afectado por el terrible paso del Huracán Grace.

Adán trató de rescatar a su familia

Adán está pidiendo ayuda a la sociedad y el gobierno para poder construir una casa ahora que lo ha perdido casi todo/Foto: MSN

Cuando Adán se percató del deslave, entró a uno de los cuartos y empezó a gritar para que sus hijos y esposa lo escucharan; sin embargo, no fue suficiente para poderlos rescatar. Los vecinos ayudaron a Moreno para tratar de retirar los escombros con cubetas y palas, pero la tierra ya había acabado con la vida de sus familiares.

“Hacíamos lo que podíamos, ya que era imposible por la lluvia rescatarlos. Sigo en shock porque vi cómo sacaban sus cuerpos”, detalló.

El hombre de Veracruz también reveló que los servicios de emergencia tardaron más de tres horas en llegar, y que sólo uno de sus hijos sobrevivió al desastre.

Adán se dedicaba a vender fierro viejo, tenía menos de un año de vivir en esa calle, su vivienda estaba construida con lámina, por lo que ahora pide a la sociedad y al gobierno su ayuda para tener un nuevo lugar para vivir.

“Vengo de abajo, y ahora como ven, éramos de escasos recursos. Hoy necesito la ayuda para que la gente me done varilla, cemento o ladrillo para crear una nueva casa”, dijo. Sin embargo, no quiere seguir viviendo cerca de un cerro por temor a que ocurra otra tragedia.

Huracán Grace en Veracruz

El Huracán provocó severas inundaciones en diversos puntos del estado/Foto: Guardia Nacional

El Huracán Grace tocó tierra en Veracruz como categoría 3 durante la madrugada del sábado 21 de agosto. Hasta el momento ha dejado 9 personas fallecidas, de las cuales 6 son los familiares de Adán Moreno. Además, miles de personas han tenido pérdidas materiales por las inundaciones.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Grace se degradó a tormenta tropical en su paso por el territorio mexicano. Hasta hace poco, su centro estaba en el Estado de México, a 40 kilómetros de la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

