Humillante trato a Rosario; tenían preparado el sketch para dejarla en prisión: abogado

El abogado defensor de Rosario Robles, ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se declaró de luto tras la audiencia que dictaminó que pasará dos meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el caso.

Rosario Robles se ha declaro inocente ante las acusaciones del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario, por lo que su abogado, Julio Hernández Barros, afirmó que ahora entiende la razón de algunos políticos acusados injustamente de darse a la fuga.

“Ahora entiendo por qué muchos se dan a la fuga, porque no creen en el sistema mexicano, estoy empezando a perder la fe”, afirmó el abogado de la ex titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Hernández Barros acusó al juez Delgadillo Padierna de insultarlos, amenazarlos e incluso los calificó de “cínicos”; pero lo que más le impactó al defensor de Roble fue que las autoridades tratan preparado un “sketch para dejar a Rosario en prisión”.

“El juez decidió que ella tenía un grandísimo riesgo de darse a la fuga, a pesar de que sus cuentas están congeladas, no tiene dinero para irse, no tiene intención de irse; con la decisión de decretar prisión preventiva por dos meses, el juez “violó garantías de procedimiento, no se respetó la presunción de inocencia”, recalcó molesto el abogado.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO sobre caso Robles: No es un asunto nuestro; no soy Poncio Pilatos

Julio Hernández Barros defendió la inocencia de Rosario Robles y afirmó que el juez “puso en boca de la ex titular de Sedesol y Sedatu cosas que ella nunca dijo, manifestó situaciones que no habían pasado y, por si fuera poco, hizo comentarios sarcásticos”, finalizó.