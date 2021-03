Hugo López-Gatell se recupera del COVID-19, confirma SSa

Durante el informe diario sobre el COVID-19 en el país, la Secretaría de Salud (SSa) informó que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell podría reaparecer este miércoles en las conferencias vespertinas tras superar la enfermedad.

El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura indicó este martes que el subsecretario se encuentra totalmente recuperado del COVID-19. Además, adelantó, en esta semana comenzará a tener apariciones virtuales y, posiblemente, en eventos presenciales.

Ante la reserva del informe del estado de salud del vocero del COVID-19 en México, Hugo López-Gatell, el funcionario indicó que este ya atravesó el periodo de riesgo epidemiológico, por lo que podría retomar de nuevo sus actividades.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell regresa a las conferencias.

“El doctor López-Gatell está totalmente recuperado, cien por ciento. Con muchos deseos de salir y, por lo menos, empezar las participaciones virtuales…Es muy probable que a partir de mañana empiece con sesiones virtuales”, afirmó el director del Cenaprece durante la conferencia vespertina desde Palacio Nacional.

Hugo López-Gatell vence al COVID-19

Como informamos en La Verdad Noticias, apenas la semana pasada la Secretaría de Salud indicó que el subsecretario dejó el hospital. Esto después de estar unos días internado para recibir oxigenación suplementaria, pues su cuadro de COVID-19 pasó de “leve” a “moderado”.

Como se recordará el subsecretario dio positivo al COVID-19 el pasado 20 de febrero, y tras pasar cinco días hospitalizado, recientemente señaló en una entrevista para Milenio, que “ya estoy casi totalmente recuperado”, y refirió que será en los próximos días que se reintegre, pues ya no presenta síntomas.

“A ver si esta semana ya me reintegro. Solo me falta salir negativo en la prueba de control para asegurar que no contagio. El viernes aún salió positivo”, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

