Hugo López-Gatell es burlado con memes por bailar el día de su vacunación

Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de salud no solo asistió a la primaria Benito Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc para vacunarse contra el COVID-19, sino que también interpretó un baile que dejó a todos sorprendidos.

Con 52 años, el funcionario pasó de inmediato a la escuela en la colonia Roma Sur, donde se inmuniza a las personas de 50 a 59 años, así como embarazadas, en donde recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Después de su turno el funcionario mexicano expreso su experiencia al pasar a vacunarse contra el COVID-19: La enfermera que me vacunó tiene manos de seda, no sentí nada y el producto no duele, no molesta.

El baile de Hugo López-Gatell

Lo que más sorprendió de todo es que el subsecretario de México hasta bailó junto con otros vacunados, quienes siguieron la coreografía de los brigadistas encargados de amenizar el tiempo de espera.

Es por eso que rápidamente se han vuelto virales los videos donde el subsecretario aparece bailando y hasta memes han salidos del alegre momento de que ya ye hubiese puesto la vacuna.

Luego se sentó y platicó con la señora Gabriela Larios, quien también fue a vacunarse y le recomendó al servidor público hacer ejercicio para liberar estrés y estar bien de salud.

La reducción de mortalidad

La partida de López-Gatell fue rodeado de brigadistas del gobierno capitalino y Siervos de la Nación que lo acompañaron hasta su vehículo a dos cuadras del centro de vacunación y hasta aprovecharon para tomarse la selfie con el servidor público.

Cabe destacar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que la vacunación ya muestra sus efectos al contrarrestar las muertes y casos graves por COVID-19 en el país: En el personal de salud o los adultos mayores de 60 ya vemos que se redujo la mortalidad y la proporción de casos graves.

