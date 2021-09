Hugo López-Gatell anuncia que pronto se vacunarán a menores entre 12 y 17 años

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ha informado que ya se están preparando alrededor de un millón de vacunas para niñas, niños y adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años que tengan algún padecimiento que eleven el riesgo de enfermar grave de COVID-19.

Durante una entrevista con el medio La Jornada, el funcionario del Gobierno Federal explicó que los menores que padezcan algún tipo de cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH/sida, quienes se sometieron a un trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico, serán la prioridad en la siguiente jornada de vacunación contra el virus.

El mes pasado, López-Gatell dijo que el COVID-19 es la séptima causa de muerte en menores de edad, pero el virus se vuelve de mayor gravedad en la niños y adolescentes que tengan alguna enfermedad, porque incrementa el riesgo de hospitalización y muerte.

La mayoría de los menores de edad no están en riesgo, según Hugo López-Gatell

El funcionario aún no reveló la fecha en la que se comenzará a vacunar a los menores/Foto: Radiorama

El médico epidemiólogo explicó que la mayoría de los menores de edad no tienen riesgo alto de contagio, pero los que tienen algún padecimiento, sí. “El que necesita más protección con la vacuna debe ir primero. Eso no significa que los demás no importen”, mencionó.

“La salud pública se encarga de las poblaciones y la mayoría de niños y adolescentes son personas sanas con riesgo bajo a muy bajo”, dijo Hugo López-Gatell en entrevista con la periodista Ángeles Cruz Martínez.

Por otra parte, el funcionario ha descartado la vacunación para los menores que tengan sobrepeso: “Aunque este número es alto, la obesidad extrema es menor con respecto a los adultos, por lo que es una causa menos frecuente de complicaciones para COVID-19″.

Esto, a pesar de que los médicos han informado que el riesgo de muerte por COVID-19 es mayor en personas con sobrepeso de acuerdo con diversos estudios.

Menores con discapacidad serán vacunados dependiendo de su padecimiento

Los menores con algún padecimiento serán los primeros en ser vacunados, a parte de los que ya tienen algún amparo/Foto: Telemadrid

Con respecto a los niños, niñas y adolescentes que tengan alguna discapacidad, Gatell declaró que dependiendo de la condición y padecimiento del menor, será o no prioridad para recibir la inmunización. Ya que el funcionario comentó que hay diferentes discapacidades y que algunas como la parálisis cerebral aumentan el riesgo de COVID-19.

Por lo tanto, el también investigador, informó que se va a replantear el Plan Nacional de Vacunación para delimitar quienes necesitan las vacunas. Además, aclaró que se seguirá vacunando a los menores que obtengan un amparo que obligue a Salud a aplicarles la vacuna contra COVID-19, como te hemos mencionado en La Verdad Noticias.

No obstante, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez también aseveró que el Gobierno de México compró vacunas para toda la población de un año en adelante, pero este sector de la población menor de 12 años aún no tiene una fecha para recibir la inmunización.

