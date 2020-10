Huésped denuncia abuso sexual en hotel de Veracruz y gerente cubre al agresor

Una huésped del Hotel Lois, localizado en la zona centro del Puerto de Veracruz, denunció a uno de los empleados por suspuestos actos de abuso sexual en su contra y al gerente del inmueble por incubrirlos, según documentó el portal feminista veracruzano Testigo Púrpura.

De acuerdo con el medio, los hechos se registraron el pasado 25 de octubre, alrededor de las 00:00 horas, cuando Jimena García Toral fue agredida sexualmente por uno de los empleados del Hotel Lois, mientras buscaba a su amiga que también se hospedada en el mismo sitio.

Según las declaraciones de la víctima hechas a Testigo Púrpura y retomadas por La Verdad Noticias, tras denunciar los hechos ambas fueron tratadas como delincuentes por el personal del Hotel, entre ellos el gerente, quien negó al agresor.

Mujer narra agresión sexual

García Toral dijo que ella decidió salir a buscar a su amiga quien había acudido a una tienda de autoservicio; se dirigió a la recepción y el empleado del hotel que estaba con el recepcionista le ofreció ayuda para buscarla juntos dentro de las instalaciones.

Ella no solo agradeció la ayuda, sino también accedió a acompañarlo y se dirigieron al área de la alberca y por los pasillos del hotel, hasta llegar a una especie de bodega, donde el empleado del hotel intentó meterla, mientras la tocaba y hacía insinuaciones sexuales.

“Yo fui a recepción porque mi amiga se tardó un poco y pedí ayuda para ver si la habían visto salir o regresar, entonces uno de ellos se ofreció, yo lo tomé como amable, se ofreció ayudarme a buscar a amiga", dijo Toral a Tesgio Púrpura.

El pasado marzo, el Hotel Lois fue uno de los comercio que se sumó a la campaña de no violencia contra las mujeres

"Subimos por las escaleras, fuimos a al aparte de la alberca que ya estaba cerrada, me llevó a sauna que no sirve prácticamente, seguimos caminando por los pasillos a oscuras y llegamos a una puerta y pregunté que qué era ahí y me dijo que una bodega, pero al momento de eso me toma de la parte de atrás y pues me arrimó su miembro y me toqueteó”, añadió.

Ambas mujeres acudieron a la recepción a denunciar el abuso sexual, pero en vez de ayuda, el gerente junto con la ama de llaves las agredieron empujándolas, al tiempo que quisieron quitarles el teléfono para que no grabaran lo que ahí estaba pasando.

Al sitio llegaron patrullas que fueron alertadas por los empleados del hotel y las mujeres abandonaron el lugar.