"Hoy no circula" inicia el domingo en Zacatecas para frenar casos de coronavirus

Como medida de prevención y para frenar el número de contagios de coronavirus en la entidad, el gobierno de Zacatecas implementará el programa "Hoy no circula", informaron las autoridades a medios locales.

La decisión fue también fue tomada para reducir la movilidad de personas, detalló el secretario general de gobierno, Jehú Salas Dávila, el cual añadió que la medida comenzará a aplicar en Zacatecas a partir del próximo domingo.

Si bien el programa iniciará este 10 de mayo, el funcionario explicó que los otros domingos todos los automóviles podrán circular en la entidad, pues el Hoy no circula solo se aplicará de lunes a sábado.

Dijo que durante la fase 3 de la pandemia, la movilidad de personas no ha disminuido como se esperaba, pues se ha registrado entre 70 y 100 por ciento de los vehículos en las calles del estado.

“El acuerdo es reducirlo al 30 por ciento, máximo de 35 a 40 por ciento, con el fin de reforzar las medidas de salud y evitar la propagación del coronavirus”, dijo.

¿Cuándo podré circular en Zacatecas con mi vehículo?

Respecto a las asignaciones para el programa, el funcionario estatal dijo que este domingo no podrán circular los automóviles con placas terminación 1,3, 5, 7 y 9, en un horario de 07:00 a 23:00 horas.

Los demás días los automóviles con la siguiente terminación de placas no podrán circular en el estado:

Lunes los automóviles con terminación 1, 2 y 3

Martes 4, 5 y 6

Miércoles 7, 8, 9 y 0

Jueves 1, 2 y 3

Viernes 4, 5 y 6

Sábado 7, 8, 9 y 0.

En caso de no respetar la medida vial del Hoy No Circula, elementos de la Policía de Seguridad Vial tendrán la facultad de resguardar el automóvil por 48 horas, mientras que a quienes vuelvan a reincidir se les impondrán sanciones administrativas.

Cabe mencionar que el Hoy no circula en Zacatecas no tendrá fin recaudatorio, por lo que no se cobrará a los ciudadanos el costo del arrastre ni del “corralón”, ya que el único objetivo del programa es disminuir la curva de contagios.