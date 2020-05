Hoy no circula entra en vigor en Puebla para reducir contagios de Covid-19

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Ángel Barboca Huerta anunció el funcionamiento del programa vehicular "hoy no circula", como una medida para frenar el número de contagios de coronavirus Covid-19 en la entidad.

De acuerdo con el mandatario poblano, la medida fue interpuesta pues pese a que la entidad se encuentra en pleno pico de la pandemia, la ciudadanía no mantiene un comportamiento social voluntario para disminuir el uso de vehículos y transporte.

El estado de Puebla suma un total de 910 casos confirmados de coronavirus.

Durante su videoconferencia diaria para informar sobre los avances del coronavirus, Migual Ángel Barbosa Huerta indicó que "la movilidad vehicular en el territorio poblano no baja de las proyecciones determinadas para prevenir el incremento de contagios por coronavirus que debe ser del 60%".

Añadió que esta situación ha ocasionado la implementación de medidas más estrictas como el arranque del programa "Hoy no circula", el cual comenzará a funcionar a partir del 11 de mayo, a fin de disminuir la curva de contagios que actualmente registra alrededor de 40 o 50 casos diarios.

Reglas del Hoy no circula en Puebla

Respecto a los lineamientos del programa vehicular, el gobernador del estado de Puebla dijo que éstos serán anunciados en el próximo 8 de mayo, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

"No hay un comportamiento social voluntario para disminuir el uso de los vehículos, el uso del transporte, ya llegamos a las crestas sobre contagio en número entre 40 y 50 ayer el reporte se adicionan 43 nuevos casos de contagiados en el estado, no es que estamos esperando el aplanamiento de la curva, hay una curva que está subiendo y esto tiene que ver con un comportamiento social que no ha sido menor”, dijo el mandatario.

Finalmente expuso que el Hoy no circula aplicará en todo el estado y que sólo revisarán municipios muy pequeños en los que ni siquiera podría darse seguimiento al programa.

Con información de Periódico Central