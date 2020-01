Hoy no circula 25 de enero: último sábado del mes, ¡evita infracciones!

El programa ‘Hoy no Circula’, instaurado por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) sirve, para controlar las emisiones contaminantes que lo vehículos generan; por lo que, las restricciones para el 4° sábado de enero 2019, deberán ser acatadas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las localidades incluidas para las restricciones de circulación son las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Con mayor precisión son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, dio a conocer la norma del “Hoy no circula” que, deberá acatarse este 25 de enero del 2020, así lo tuiteó: #HoyNoCircula 4to sábado del mes en la #ZMVM: vehículos con holograma 1 que tengan terminación de placa #PAR y todos los holograma 2.”

¡Buenos días! ☀#HoyNoCircula 4to sábado del mes en la #ZMVM: vehículos con holograma 1 que tengan terminación de placa #PAR y todos los holograma 2.



Restricción para este último sábado de enero 2020

Este 25 de enero de 2020, el programa “Hoy no circula”, da inicio de las 5:00 horas a las 22:00 horas, y además de que, no circulan los hologramas 2, tampoco, lo hacen las placas en terminación par, como lo son: 0, 2, 4, 6 y 8, pues estás no pueden circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Es importante recordar que, tampoco, pueden circular los autos foráneos.

Mientras que, los automóviles con hologramas doble cero y cero están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Precisiones del “Hoy no circulación”

Las personas que discapacitadas pueden utilizar sus autos sin restricciones; así como los que, prestan servicios de emergencia, urbanos e los se seguridad pública que cuenten con holograma cero.

Además, los autobuses de pasaje, los de servicios funerarios y autos tipo clásicos; así como, máquinas o tractores utilizados para minería o construcción.

