Hoy no circula 16 de febrero: ¡Los domingos no aplica! Pero esto te interesar

Los domingos el programa Hoy No Circula no aplica en la Ciudad de México (CDMX), pero te brindamos un resumen y un adelanto semanal para que no se te pase y te evites multas innecesarias.

Hoy No Circula

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula, aplica unicamente de lunes a sábado en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y cada día de la semana hay reglas diferentes según la terminación de la placa del vehículo, además del número de holograma asignado.

Las autoridades comenzaron a usar este programa, con el objetivo de reducir el número de autos que circulan en las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México y de ese modo, también reducir la contaminación que hay en la capital mexicana.

Tren Suburbano estrenará nuevas rutas en Edomex y CDMX. #Huehuetoca al fin.https://t.co/Flj5uGTMfn pic.twitter.com/bcbOAy1WMR — HoyNoCircula Info (@HoyNoCircula_mx) February 7, 2020

La duda que mucha gente tiene, es ¿En donde aplica el Hoy no Circula?.

El programa Hoy No Circula, aplicará esta semana: 17, 18, 19, 20, 21, 22 de febrero y aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de los 18 municipios conurbados en el Estado de México.

Las localidades en donde se aplica el programa Hoy No Circula, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Hoy no circula 16 de febrero: ¡Los domingos no aplica! Pero esto te interesar

Por otra parte, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, informó que el programa deberá acatarse al pie de la letra: “antes de que empiece la semana, toma en cuenta esta información”.

Te podría interesar: Foto: pintan mensajes en sus autos para no ser atacados por los policías en Reynosa

Es importante mencionar que las restricciones para los autos que no circular en su respectivo día de la semana y todos los días aplica de 5 de la mañana a 10 de la noche.

Sí­guenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana