Hoy No Circula para este primer sábado de enero 2020 ¡aguas con las multas!

Los capitalinos fueron avisados por Twitter sobre el programa ‘Hoy no Circula’, instaurado por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), para controlar las emisiones contaminantes que lo vehículos generan; por lo que, las restricciones para el 1° sábado de enero 2019, deberán ser acatadas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las localidades incluidas para las restricciones de circulación son las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

TUIT INFORMATIVO DEL ‘HOY NO CIRCULA’

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, dio a conocer la norma del “Hoy no circula” que, deberá acatarse este 4 de enero del 2020, así lo tuiteó: “#HoyNoCircula en el 1er Sábado de enero en la #ZMVM: vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON y TODOS los HOLOGRAMA 2.”

¡Buenos días! ��#HoyNoCircula en el 1er Sábado de enero en la #ZMVM: vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON y TODOS los HOLOGRAMA 2.



���������� pic.twitter.com/mGJOI5rpbx — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 4, 2020

Cómo ya lo había anunciado la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, los automóviles con hologramas doble cero y cero están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

OTRAS RESTRICCIONES PARA LOS DÍAS SÁBADOS

Es importante recordar que, los hologramas 1 en terminación:1, 3, 5, 7 y 9 no circulan primer y tercer sábado de cada mes, mientras que, los que terminan en: 0, 2, 4, 6 y 8, no lo pueden hacer el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Los automóviles con holograma 2, ya no podrán circular de las 05:00 a las 22:00 horas.

Hoy No Circula para este primer sábado de enero 2020

También, los autos con el holograma 2 tienen restricciones para la jornada de lunes a viernes, pues no podrán circular en esa de las 05:00 a las 11:00 horas, y según el color de su engomado y terminación descansarán un día a la semana: terminación 9 o 0 color azul, los viernes; terminación 1 o 2 color verde, los jueves; terminación 3 o 4 color rojo, los miércoles; 7 u 8 color rosa, no circulan los martes y terminación 5 o 6 color amarillo, no saldrán los lunes.

AUTOS FORÁNEOS

Para los autos visitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, la circulación en los días sábados no se podrá realizar de las 05:00 a 22:00 horas.

Te puede interesar: Estos autos Hoy No Circulan durante este jueves 2 de enero en CDMX y Edomex

Del periodo de lunes a viernes, no podrán ser usados de las 05:00 a 11:00 horas, además, según su terminación, descansarán un día a la semana: engomado azul con terminación 9 o 0 lo harán los viernes; engomado verde con terminación 1 o 2 lo harán los jueves; engomado rojo con terminación 3 o 4 lo harán los miércoles; engomado rosa con terminación 7 u 8 no saldrán los días martes y los de engomado amarillo con terminación 5 o 6, no podrán hacerlo los lunes.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana