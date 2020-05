‘Hoy No Circula’ en Puebla; todo lo que debes de saber de este programa

Este lunes 11 de mayo entrará en vigor el programa ‘Hoy No Circula’ en el estado de Puebla con el objetivo de reducir la movilidad de las personas durante las próximas semanas que son consideradas las más críticas de la pandemia del Covid-19.

Pese a que este programa se ha anunciado desde hace varios días, entre los poblanos aún quedan dudas en relación a dicho programa, por lo que te dejamos un listado de lo que debes saber del ‘Hoy No Circula’ en Puebla.

Hoy No Circula funcionará en 21 municipios de Puebla

Primero, en el decreto del Gobierno estatal indica que este programa estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, pues el objetivo principal es reducir la movilidad y por ende los contagios de coronavirus.

Es importante resaltar que únicamente se aplicará en 21 de los 217 municipios de Puebla a partir de las seis de la mañana y concluirá a las 22:00 horas.

Puebla

Tehuacán

San Martín Texmelucan

Atlixco

San Pedro Cholula

San Andrés Cholula

Amozoc

Huauchinango

Cuautlancingo

Zacatlán

Xicotepec

Tepeaca

Izúcar de Matamoros

Tecamachalco

Huejotzingo

Chignahuapan

Ciudad Serdán

Coronango

Acatlán

Ocoyucan

Chalchicomula de Sesma

Restricciones

La medida aplica para todos los vehículos sin importar que sean híbridos o tengan holograma doble cero (00), así como para autos con placas foráneas. Los únicos exentos serán los autobuses de transporte público, taxis y transporte mercantil de actividades consideradas como esenciales (repartición de comida o de paquetería).

El calendario para no circular es:

Lunes 5 y 6

Martes 7 y 8

Miércoles 3 y 4

Jueves 1 y 2

Viernes 9 y 0

El sábado dejarán de circular los pares y los domingos los nones.

El decreto establece que todo el personal de Salud podrá circular todos los días presentando su identificación.

En el artículo 5 del oficio publicado en el Periódico Oficial del Estado, se especifica que el número de viajeros en las unidades será de tres personas máximo, “se exhorta a los conductores de vehículos no señalados en el artículo 4 de este Decreto, a que su ocupación máxima sea de tres personas, atendiendo a la Sana Distancia”, refiere.

¿Qué pasa si no respetas el ‘Hoy No Circula?

Ya que el programa no tiene un objetivo recaudatorio y tampoco busca reducir la contaminación, el gobierno de Puebla no estableció multas, lo que podría pasar en caso de que no respetes esta medida es que se lleven el auto al corralón y cada automovilista deberá pagar el arrastre y los días que ahí permanezca.