Hoy No Circula en Nayarit se cancela tras quejas en Nayarit

covid nayarit hoy no circula

Para mitigar la propagación masiva del COVID-19 en Nayarit, el gobernador Antonio Echevarría García, informó que no se llevará a cabo el programa Hoy no circula como se había publicado en el Periódico Oficial.

"He recibido muchos comentarios sobre este tema, este rumor del hoy no circula. Sí, nos equivocamos, no lo vamos a llevar a cabo, son decisiones que a veces tomamos para salvar vidas", indicó.

Aunque el mandatario federal señaló que se aplicará mano dura en los próximos días en donde se prevé que incremente el riesgo de contagio del virus originario de China.

Para ayudar a las personas que más lo necesitan, hemos habilitados 2 nuevos centros de acopio, y ponemos a tu disposición dos números telefónicos, llama y personal del DIF Nayarit irá a la puerta de tu casa por los donativos.



¡Es tiempo de ayudar!



SEAMOS RESPONSABLES. pic.twitter.com/4VGWwyJRx2 — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) April 9, 2020

"Aquí vamos a quedarnos a vivir, nosotros no nos vamos a ir de aquí y para muestra ahí está mi padre y mi madre, pero sí vamos a implementar mano dura, mano firme", dijo.

Echevarría García agregó: "Si bien en esta ley nos equivocamos porque creíamos que iba funcionar, pero lo que queremos es de que la gente no ande en la calle, no los coches y aquí lo que se pide es responsabilidad".

Nayarit no permitirá a la gente andar en la calle

El gobernador de Nayarit indicó que en las próximas semanas no se permitirá que la gente ande en la calle sin justificación; quien se resista, tendrá que ser arrestado.

"Le voy a pedir a mi tocayo Antonio Serrano que cheque la ley del Estado de Nayarit y si tenemos que modificar, la vamos a modificar, cuando menos ahora en tiempos de pandemia”, dijo al respecto.

Señaló que está enterado de que se siguen haciendo fiestas y reuniones, y que tampoco se permitirán, por lo que si detectan alguna, se llevarán a los anfitriones a las celdas por lo menos unas 72 horas.

"Si ven la estadística, las personas que han fallecido son mayores de 70 años, la mayoría, y quienes son desgraciadamente infectados por una persona importada", comentó.

Esta mañana el gobernador @aegnayarit , supervisó el punto de control sanitario en el Aeropuerto Internacional “Amado Nervo”, donde invitó a las personas a extremar las recomendaciones de prevención. pic.twitter.com/7tiywKgAAL — Gobierno del Estado de Nayarit (@NayaritGobierno) March 16, 2020

El mandatario estatal convocó a los Nayaritas a organizarse en grupos ciudadanos vigilantes para que puedan reportar al Ejército Mexicano, Marina, A la Guardia y a los policías del Estado para seguir salvando vidas.

Informó que el próximo lunes se reunirá con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz para poder tomar decisiones de quien podrá entrar en ambos Estados.

¡Así no se va a poder contener al COVID-19!

Por todos los medios a mi alcance, he insistido a las y los nayaritas QUERDARSE EN CASA.

Les comparto imágenes de hace unos momentos en el centro de Tepic.



¡SEAMOS RESPONSABLES! pic.twitter.com/xWFIm6ZvUI — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) April 16, 2020

"Repito, esto lo hacemos con la única finalidad de salvar vidas de los Nayaritas, de los sinaloenses , de los mexicanos, buscaré también a mi colega el gobernador Enrique Alfaro para hacer lo propio", mencionó.

Para finalizar, advirtió lo siguiente:

"Lo único que sí les recuerdo es que no toquen a su mujer, no la golpeen porque eso no lo vamos a permitir, el fiscal está tomando cartas en el asunto”.

Esté sábado en Nayarit se registraron cinco nuevos casos de Covid -19 y una defunción más, por lo que las cifras se elevaron 37 casos confirmados y 7 defunciones.