Hospitalizan de emergencia al papá de Yolanda Martínez, joven desaparecida en NL

Gerardo Martínez, papá de Yolanda Martínez Cadena, joven desaparecida desde el pasado 31 de marzo, fue hospitalizado de emergencia por problemas de presión alta, padecimiento que posiblemente tiene que ver con la situación que ha estado viviendo con la búsqueda de su hija.

“Estos últimos cuatro días me he sentido mal, pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda, pero pues aquí estamos”.