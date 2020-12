Hospitales y Gobierno de CDMX piden AISLAMIENTO TOTAL por incremento de COVID-19

A través de mensajes SMS, el gobierno de la capital mexicana dio a conocer que ante la pandemia de COVID-19, los hospitales se encuentran casi al límite de capacidad y por ello piden a la población volver al “aislamiento total”.

En el mensaje también se hace un llamado a que las personas no salgan de casa si no es necesario, así como no hacer fiestas para evitar la propagación de más contagios de coronavirus.

Según se notificó a La Verdad Noticias, hasta el 10 de enero, en Ciudad de México y en el Estado de México solo abrirán establecimientos considerados esenciales.

Los hospitales están casi al tope de su capacidad

Medidas desesperadas contra el COVID-19

No es la primera vez que el gobierno capitalino envía mensajes SMS a través del 51515 a los teléfonos celulares de los ciudadanos para advertir sobre el riesgo de salir a la calle ante el repunte de contagios del nuevo coronavirus.

Previamente se informó que la ocupación hospitalaria era del 78 por ciento en la capital del país.

"Estamos en alerta covid-19. Tenemos 78% de ocupación hospitalaria. No fiestas, no reuniones familiares. Quédate en casa", se lee en uno de los mensajes previos.

