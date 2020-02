Hospitales públicos de Aguascalientes no atenderán a pacientes "foráneos"

Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, anunció de una peculiar manera que los hospitales públicos del estado ya no brindarán atención a los pacientes foráneos, debido a que para esta atención se tienen que destinar el 25% de los recursos con los que cuenta el Sistema de Salud de la entidad.

#LoÚltimo |“A la chingada los pacientes que no sean de Aguascalientes": Martín Orozco Sandoval al señalar que ya no se atenderán pacientes de otros estados. https://t.co/l8Rs2DTyzk ��: Salvador Zaragoza A. pic.twitter.com/gdOa7dRwRd

El gobernador panista declaró a medios locales este jueves que quienes no son de Aguascalientes se pueden ir “a la chingada”, señalando que ya no recibirán atención en los hospitales públicos del estado.

“Un gran costo que tiene el servicio de salud del estado (…) es la atención de casi el 25% de foráneos. Estados que no son de Aguascalientes, a la chingada. Yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente del 25%”, señaló el panista.