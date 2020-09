Hospital niega atención médica a una joven porque no tenía 5 mil pesos y muere

Jaqueline Zúñiga, de 21 años de edad, falleció luego de que el Hospital General de Calvillo, en Aguascalientes, le negara la atención médica por no contar con cinco mil pesos para cubrir con los gastos.

Hospital de Aguascalientes niega atención médica a Jaqueline

De acuerdo con la narrativa de María de la Cruz Magadan, madre de Jaqueline, la joven padecía insuficiencia renal desde los 17 años, y el pasado martes agravó su salud por lo que la trasladó al hospital General de Calvillo, pero el personal se negó a recibirla bajo el argumento de que era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que para atenderla debería hacer un depósito de 5 mil pesos, recursos con los que no contaba su madre, ya que había pagado un cambio de catéter.

"Yo le dije al señor de la caja en ese momento, si mi hija está dada de alta en el seguro puedo pedir al seguro que se haga cargo, pero atiéndemela, ya mañana voy y arreglo todo eso. Me dijo: 'no señora, si quiere la atención aquí tiene que pagar una consulta pasadito de 300 pesos y lo que se vaya a necesitar de medicamento lo que le vayan a poner en dado caso de que vaya a tener que ser hospitalizada, un depósito de 5 mil pesos'. No tenía ese dinero.

"Me dispuse a ir al Seguro Social me dijeron no tenemos el servicio aquí en Calvillo, no había servicio de noche ni de fin de semana, y me dijeron que regresara al hospital general por el seguro tiene un convenio”, comentó.

Sin embargo, en el nosocomio le volvieron a negar la atención, a menos que pagara una depósito, por lo que se dirigieron con un médico particular. Éste al ver la gravedad en la que se encontraba la joven y conocer la situación, redactó un documento para que Jaqueline fuera recibida en el hospital, pero tampoco le dieron la atención médica.

Hospital niega atención médica a una joven porque no tenía 5 mil pesos y muere

Cansadas de ir de un lugar a otro, Jaquelin pidió a su madre que regresaran a casa donde su estado de salud se complicó y llamaron al número de emergencia 911, "vino el 911, la checaron y en el momento en que ellos estaban haciendo su trabajo mi hija cayó en paro, entonces hicieron lo que tenían que hacer, la llevaron de emergencia al hospital General de nuevo y entones fue donde obligatoriamente la tuvieron que recibir, pero mi hija ya no llevaba signos vitales".

Exigen justicia por la muerte de Jacqueline

Por lo anterior, el viernes un grupo de familiares, amigos y distintos padres de familia llevaron pancartas y quemaron basura y lonas al exterior del Hospital General de Calvillo para exigir a las autoridades locales y federales sanciones en contra del personal por negar la atención médica.

Te puede interesar: IMSS Puebla rechaza en 3 clínicas al Dr. Juan José Callejas y muere por Covid-19

Algunos lograron ingresar al hospital por el área de urgencias para exigirle al director que diera la cara y una explicación. Sin embargo, él no se presentó.