Hospital en México utiliza VASOS de unicel en vez de mascarillas por desabasto

El Hospital General de la Ciudad de México (CDMX) se vio en la necesidad de improvisar objetos que se utilicen para sustituir a los certificados, así poder brindar los servicios necesarios y poder salvar una vida.

Los internautas denunciaron a través de redes sociales la utilización de vasos de unicel en vez de mascarillas para poder administrar el oxigeno y así tratar a los pacientes que requieren soporte respiratorio, entubados o con coma inducido.

Tras el escándalo que se suscitó en las redes sociales, el hospital dio a conocer que el problema se dio debido a que no hicieron las compras necesarias de dichos insumos en tiempo y forma para la correcta utilización. El desbasto no solo incluía las mascarillas, al igual se registró escasez de vendajes, inyecciones y sondas, todos insumos utilizados decenas de veces en el transcurso del día.

En una investigación de Milenio, se reveló que el hospital, famoso por su trayectoria en la Ciudad de México (CDMX), ya no utiliza los vasos de unicel y ahora ya cuenta con mascarillas, pero en algunos casos se vio a pacientes con mangueras amarradas con cintas adhesivas y de un color ajeno al utilizado cotidianamente en dicho centro medico.

Recordemos que haces unos días La Verdad Noticias dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova presentaba una plaga de ratas y su nido lo habían creado en el área de ginecología, situación que se podría extender a otras zonas de dicho hospital.

Otro de los casos más sonados en México fue las seis horas que un hombre permaneció en la lista de espera de urgencias con fuertes dolores en los riñones, sin que los médicos lo atendieran correctamente.

“Estuve dos días en una silla sentado con suero, nunca me pusieron algo para el dolor, me arranqué el suero, se lo puse ahí y me vine a mi casa”, reveló el hombre.