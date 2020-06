Hospital del ISSSTE Acapulco abre nuevo espacios para pacientes con Covid-19

El hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Acapulco, abrió nuevos espacios para pacientes con Covid-19, a una semana de que el personal medico colocara letreros donde anunciaban que el nosocomio estaba saturado.

Medios locales reportaron que este lunes, médicos y enfermeras del hospital ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines de Acapulco, retiraron las cartulinas donde informaban que debido a la pandemia del coronavirus no podían recibir a más enfermos a pesar de que no presentaran síntomas del virus SARS-CoV-19.

Habilitan 28 camas para pacientes con Covid-19

Una enfermera que prefirió omitir su nombre, manifestó a El Sol de Acapulco que se habilitaron 28 camas para pacientes graves de coronavirus, por lo que ahora están reforzando la llegada de más personal médico para cubrir los turnos y dar una mejor atención.

Sin embargo, la enfermera apuntó que estos espacios no serán suficientes debido a que en el municipio siguen aumentando los casos graves de Covid-19; por esta razón, el personal de seguridad privada revisa a cada paciente que ingresa para que determinen si requiere de una cama, pues señaló que debido a la psicosis que ha generado la enfermedad, hay pacientes con síntomas leves por lo que les piden que se atiendan en casa y guarden reposo con medicamentos.

El personal de salud omitió informar sobre cuántas camas, de las 28 que habilitaron, ya fueron ocupadas.

Hospital del IMSS saturado con pacientes con Covid-19

La semana pasada, el Hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también reportó que se encontraba saturado con pacientes con Covid-19.

Hace unos días, el instituto informó que para hacer frente a la crisis en las áreas Covid-19, incrementarían 32 por ciento las camas en el Hospital Vicente Guerrero y que realizaban gestiones para requerir monitores y ventiladores mecánicos. Sin embargo, hasta el momento el nosocomio continúa saturado.

Médicos llaman a acatar medidas de salud

El personal médico del hospital del ISSSTE de Acapulco exhortó a la población a acatar las medidas de salud para que los casos no se incrementen y no se vuelva a saturar el nosocomio, como sucedió durante la semana que concluyó que no había espacios, e incluso a los pacientes los hacían esperar en el estacionamiento.