Hospital de Xochimilco niega atención a embarazada y su bebé muere en su vientre

Terrible tragedia, vivió una joven pareja en la Ciudad de México (CDMX), en el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, cuando recibieron la noticia desgarradora del estado de salud de su hija recién nacida, pues, les informaron que, la pequeña bebé, había muerto.

LA MADRE NECESITARÍA CESÁREA

Los médicos del hospital, indicaron a la pareja el 31 de diciembre de 2019 que, el parto de la madre, Marian, tendría que ser por medio de una cirugía, pues, su condición lo ameritaba.

UNA LARGA ESPERA PARA SER ATENDIDOS

El joven matrimonio, acudió con tiempo y durante dos días seguidos a las instalaciones del hospital de Xochimilco, pues, la madre sentía fuertes dolores; sin embargo, los doctores la regresaban, pues argumentaban que, aún no era tiempo del nacimiento, e incluso, se burlaron de ellos, pues los afectados son de escasos recursos, pues Santiago, el esposo de Marian se dedica a la albañilería, mientras que, la joven mujer, se dedica a la compra y venta de dulces.

Los argumentos para no brindar el servicio a los padres, eran: “son dolores normales”, “no está en labor de parto”, “ahorita no la podemos atender”.

¿QUÉ MATÓ A LA BEBÉ?

Los padres, tenían la ilusión de recibir a su pequeña hija el 6 de enero, pero, al acudir Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, la atención se les negó, y, la última vez, que los regresaron a su casa, revisaron a la bebé, indicando que, sus signos vitales se encontraban bien, pero, cuando Marian regresó a su casa, siguió sintiendo malestar; por lo que, volvió al hospital, dando a luz en el área donde toman los signos vitales.

La bebé nació muerta, pues, los médicos, informaron que, ya tenía 24 horas sin vida en el vientre de Marian.

NEGARON POSIBILIDAD DE REALIZAR CESÁREA

La prepotencia y negligencia con la que los médicos del Hospital de Xochimilco, fue tanta, que llegaron al grado de decir, a Santiago, el padre, cuando pidió una cirugía para su esposa, pues le respondieron:

“Pero, ¿tú quién eres? Si tienes dinero vete a un particular”.

GRABAN A AL DIRECTOR DEL HOSPITAL

Santiago y su hermana, Paola, se dieron a la tarea de denunciar los hechos al director del nosocomio; por lo que, acudieron a su oficina y grabaron su entrevista con él, al principio, el médico se negó a dar permiso para realizar el video, pero no se sabe si se dieron más detalles, ya que, el video que circula en las redes es un breve fragmento del cuestionamiento que hicieron al médico.

Te puede interesar: Mujer abandona a su bebé electrocutado en un hospital

Escenas del video que Santiago y Paola grabaron, mientras cuestionaban al director general del el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco

NADIE LES HACE CASO

Paola, cuñada de la madre afectada, informó que, hasta el momento solo han recibido un trato grosero y déspota, sin tener ayuda, pues, lejos de tomar acciones, comentaron:

“Señora no es el único caso, tenemos más casos y peores que el suyo”.

La mujer, también, añadió que, la tragica que su hermano Santiago y su cuñada Marian vivieron, se desarrolló mientras "los médicos comían su Rosca de Reyes".

Personal de la #ContraloríaMóvil continúa revisando el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco. pic.twitter.com/OS3Q4iytAM — Secretaría de la Contraloría General CDMX (@ContraloriaCDMX) May 5, 2017

Con información de: Tribuna.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana