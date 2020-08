Hospital de Acapulco entrega cuerpo equivocado a familiares

La señora Mónica López Medel denunció públicamente al Hospital General del Quemado, ubicado en el municipio de Acapulco, de haberle entregado el cuerpo de una mujer y no el de su padre que en vida respondía al nombre de Regino López Suastegui, quien falleció la madrugada del jueves de un paro cardio respiratorio tras permanecer cuatro días internado en dicho nosocomio.

Reciben cuerpo de una mujer que falleció por Covid-19

Según lo declarado por López Medel, en el hospital le indicaron que ella debía hacer la contratación de los servicios funerarios para trasladar el cadáver de su padre, y lo hizo a través de una funeraria con razón social “Acapulco”, pero cuando preparaban el cuerpo se sorprendieron al ver que el cadáver era de una mujer, originaria de Coyuca de Benítez, de la Costa Grande de Guerrero, y quien murió por coronavirus Covid-19.

Hospital de Acapulco entrega cuerpo equivocado a familiares

De inmediato los trabajadores informaron a los integrantes de la familia López Medel y regresaron con el cuerpo de la mujer hasta el hospital, para reclamar el cadáver del campesino Regino López Suastegui.

“La enfermera, que les entregó el cadáver equivocado, nos dijo que era la primera vez que le pasaba a ella, y de nueva cuenta nos sugirió no abrir la bolsa en la que iba el cadáver, y le dijimos que no, que la íbamos a abrir, porque no nos iba a pasar dos veces la misma equivocación.

“Hasta que llegamos a la funeraria nos dimos cuenta, mejor dicho, el encargado de la funeraria se dio cuenta y nos dijo, porque si hubiese sido que en lugar de una mujer hubiese estado un hombre, ellos le dan el procedimiento”, explicó Mónica López.

La quejosa detalló que hace 10 días su padre de 59 años, originario del municipio de Florencio Villareal y vecino de Cruz Grande, empezó a sentirse mal, lo trasladaron de la región de la Costa Chica y lo internaron en el hospital general de Acapulco, donde murió de insuficiencia respiratoria.

Mencionó que tras el deceso los responsables del nosocomio solamente le dijeron que lamentaban lo sucedido y afirmó que las autoridades del hospital debería implementar un mecanismo que permita identificar el cadáver de las personas para tener la certeza de que el cuerpo que les entregaron es el de su familiar.