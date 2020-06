Hornos crematorios son INSUFICIENTES en Edomex

El número de muertes por covid-19 además de los fallecimientos por otras causas han llevado a los hornos crematorios a su capacidad máxima; en el Estado de México (Edomex), familiares de los difuntos tienen que pagar hasta 35 mil pesos en crematorios particulares por la saturación de los hornos de gobierno.

En al menos seis alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), las administraciones locales ofrecen servicios de cremación con cuotas de recuperación que van desde los mil 272 pesos.

Hornos crematorios en Edomex

Pese a que la Ciudad de México (CDMX) no ha mostrado índices de saturación, el gobierno de Edomex no cuenta con hornos crematorios, a excepción de Nezahualcóyotl.

En agosto de 2013, se dio un caso particular en el municipio de Ecatepec, cuando se inauguró un crematorio municipal del que presumió una licencia sanitaria para ofrecer el servicio a personas de escasos recursos por una cuota de mil pesos y en ocasiones, era de manera gratuita.

Actualmente dicho crematorio no funciona debido a la falta de piezas, además de que el ayuntamiento asegura que no cumple con las normas sanitarias para operar y por ello se busca repararlo aunque no se sabe cuando.

Ecatepec es uno de los municipios mexiquenses que más defunciones presenta a causa del covid-19, con un total de 118 casos.

El servicio funerario del IMSS en dicho municipio de Edomex, tiene un costo de 12 mil 600 pesos por un paquete integral que incluye: Cremación. También hay otro que ofrece servicio directo de cremación por un precio de 6 mil pesos.

Pese a esto, las cremaciones del Instituto las deben realizar en crematorios particulares ya que no cuenta con hornos.

En Nezahualcóyotl, todos los días creman a cuatro personas que perdieron la vida a causa del covid-19 y para los habitantes de dicho municipio, el servicio es gratuito; para vecinos de la zona la cremación tiene un costo de 450 pesos.