Horario de Verano queda igual, se pospone su debate hasta septiembre

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, confirmó que el debate por la derogación del horario de verano, que había sido programado para hoy y después cambiado para mañana, ya no se discutirá en este periodo de sesiones.

Rubén Moreira dijo que hacen falta los informes que solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a las Secretarías de Hacienda y de Energía, por lo que dicho debate será hasta el próximo periodo, el cual inicia en el mes de septiembre de 2022.

En resumen dado que no "no hay suficientes elementos para formar una convicción sobre la derogación del horario" no se debatirá, además Moreira dice que "No es un tema sencillo; es decir, cambiar el horario implica aspectos económicos, sociales, tratados internacionales y de carácter personal".

Debate por el Horario de Verano queda pospuesto

Ni la CFE ni las secretarías de Hacienda y Energía entregaron documentación.

El presidente de la Jucopo dijo que han pedido a las diversas secretarías informar sobre estas variables. “Entiendo que en algún momento se tiene que votar, no pueden estar los temas archivados, ni ese ni el de doble-remolque”.

“Si no sale mañana yo creo que en el mes de septiembre se deben someter a votación esos dos temas, pero con la información suficiente”, dijo Moreira.

Y es que hasta ayer por la tarde, los diputados no habían recibido la información solicitada a las secretarías de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fernández Noroña dice eleminara el Horario de Verano

El polémico diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, aseguró que se eliminará el cambio de horario.

Gerardo Fernandez Noroña se dijo confiado, pues declaró que su iniciativa será aprobada en el Congreso: “Mañana le pondremos fin al Horario de Verano. Lo pospusimos un día por unos pequeños ajustes que hay que hacerle a la iniciativa”

Dicha iniciativa sería discutida en el Congreso sin las opiniones de los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ni de la Secretaría de Energía (Sener), o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pero sobre la eliminación del cambio del Horario de Verano, el coordinador de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro, destacó que realizar el cambio de horario afecta principalmente a los niños.

