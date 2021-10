Hooters México no cambiará uniformes; empleadas no trabajarán en “ropa interior”

La cadena de restaurantes Hooters México anunció que no cambiará el uniforme de sus empleadas por “shorts” más cortos, luego de la polémica generada en Estados Unidos en los últimos días, donde las trabajadoras se quejaron a través de redes sociales que tendrían que empezar a usar uniformes que parecen “ropa interior”.

La empresa señaló que no está de acuerdo con el diseño de los uniformes, por lo que no participará en el cambio de uniforme. A través de un comunicado compartido en redes escribió:

“Hooters de México, S.A. de C.V. anuncia que no llevará a cabo ningún cambio del uniforme de trabajo de sus colaboradoras en México, y además no participará en esta prueba debido a que no está de acuerdo con su diseño” escribió la empresa en su comunicado de Twitter.

Hooters México no aprobó el cambio de uniformes

La empresa indicó que los nuevos uniformes propuestas estaban en una etapa de prueba con la participación de las colaboradoras, aunque también reveló que no había tomado una decisión definitiva para su implementación en varias sucursales de los restaurantes, aunque en México ya se descartó que se usen.

Hooters de México señaló que es una franquicia independiente a la marca de Estados Unidos, por lo que tiene la libertad de elegir sí cambiar o no los uniformes.

Por su parte las empleadas de Hotters en Estados Unidos criticaron los nuevos uniformes que deberán usar, pues lo consideran “demasiado revelador”. A través de redes sociales las empleadas aseguraron que estaban molestas debido a que los huevos shorts están demasiado cortos, a tal grado que sus dimensiones son bastante similares a las de la ropa interior.

Así mismo a través de twitter compartieron fotos y videos comparando el nuevo uniforme con el anterior, el cual luce visiblemente más largo.

“Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”, escribió una de las mujeres.

¿Cómo es el trabajo en Hooters?

La empresa ha sido criticada por modificar el uniforme de sus empleadas

A través de Indeed ex empleados han asegurado que las empleadas de Hooters México tiene buenos ingresos, se les da la posibilidad de estudiar y acomodar sus horarios, pero en cambio su presentación debe ser como el de una “modelo”, siempre deben estar maquilladas y cumplir ciertos estándares de belleza.

