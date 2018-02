Hombre vela solo a su esposa y conmueve a las redes sociales

Un hombre vela solo a su esposa en Coahuila y el caso conmueve a las redes sociales por la impactante fotografía que fue difundida para pedir apoyo.

“Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero, así que no tiene ni pan y ni una flor. Me da tristeza”

“Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero, así que no tiene ni pan y ni una flor. Me da tristeza”, afirmó la mujer que compartió en redes sociales la historia del hombre.

El hombre no contaba con dinero para velar a su esposa, hecho que conmovió a los habitantes de Coahuila tras enterarse de los hechos en las redes sociales.

Gracias a la publicación, cientos de personas ayudaron al hombre económicamente. El apoyo de las autoridades municipales no se hizo esperar.

La mujer que compartió el caso señaló que estaba muy agradecida con todos y que seguirá tratando de ayudar a más personas.

Los restos de la esposa del hombre fueron trasladados y sepultados el día de ayer.