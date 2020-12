Hombre rompe botella de vidrio contra la cabeza de un perro en Edomex (VIDEO).

Circula en redes sociales un video que se ha vuelto viral por mostrar en sus imágenes el momento exacto en que un hombre le revienta una botella de vidrio en la cabeza a un perro que está descansando tranquilamente en las calles de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con lo que se aprecia a través del material audiovisual capturado compartido ampliamente en Internet, el perrito en cuestión se hallaba sentado en una calle cualquiera cuando inesperadamente se acerca un sujeto que levanta una botella y la deja caer con fuerza sobre la cabeza del animal.

Inevitablemente, el envase se rompe y deja caer el líquido que contenía, acto seguido, el perro se recupera del golpe y en cuestión de segundos sale corriendo del sitio en sentido contrario a donde se hallaba su agresor, quien se presume ingería bebidas alcohólicas en vía pública a plena luz del día.

Hombre ejerce maltrato animal contra perro en Edomex

Luego de cometer el maltrato animal, el agresor se queda parado un rato en el sitio del crimen y empieza a dispersar los restos de la botella rota con su pie, en tanto, una pareja con un menor pasan por el sitio sin decir nada y se acerca un automóvil en reversa para salir del lugar.

La Verdad Noticias informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6-93 del código de la biodiversidad del Estado de México, la infracción mínima por maltrato animal es de 86 pesos, mientras que la máxima alcanza los 217 mil 200 pesos que es equivalente a 2 mil 500 días de salario mínimo.

VIDEO AQUÍ:

De nuestro inbox



Momento en que un sujeto rompe una botella de vidrio a un perro que descansaba tranquilamente en calles del municipio de Huixquilucan #Edomex pic.twitter.com/2j0HwtrCJy — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) December 3, 2020

Además, el código penal estatal señala que, a quien cause la muerte no inmediata utilizando un medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 200 días de multa, lo que equivale a sanciones que van de los 8 mil 688 a los 17 mil 376 pesos.

