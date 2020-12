Hombre muere de COVID-19 esperando cama en el Hospital General de México.

El gobierno capitalino declaró alerta de emergencia tras el repunte de casos por COVID-19 en la Ciudad de México, razón por la que las autoridades decidieron activar el semáforo rojo, sin embargo muchas personas han muerto, otros más hacen largas filas para conseguir oxígeno para sus familiares contagiados.

Ahora, unos jóvenes al ver a su papa gravemente enfermo lo llevaron al Hospital General de México, pero no había cupo, y murió en espera de una cama con ventilador. Antes de hacerlo su familia habló a Locatel para ver si había camas disponibles a lo que obtuvieron una respuesta positiva, pero al llegar se dieron cuenta que no era verdad.

A través de redes sociales circula el video cuando el señor de 62 años arriba al hospital en una camilla con protección plástica, se escucha como un hombre, aparentemente el paramédico de la ambulancia en la que fue trasladado, les comenta que lo reciba mientras que los médicos les dicen que no tienen cama con ventilador por lo que no pueden atenderlo.

“Si el paciente se le lleva a otro hospital se va a morir dentro de la ambulancia” le decía el señor a la doctora la cual le explicaba que no podía recibirlo por falta de disponibilidad. “No tenemos capacidad ahorita para atenderlo… no tenemos camas”, le comentó la trabajadora de Salud.

La Verdad Noticias informa que de fondo se logra escuchar como el hijo del señor enfermo de COVID-19 le rogaba con la voz entre cortada a la doctora que lo recibiera. En tanto, quien parece ser el paramédico argumenta que la obligación del hospital es recibirlo y más cuando el paciente esta grave, y que no deben negarle la atención médica.

“Todo paciente que está grave su obligación es atenderlo mas no negarle la atención médica”, dijo. Ante ello, los médicos nuevamente explican que el servicio no se está negando, pero no tiene el servicio para poderlos atender, pero en caso de traer ventilador lo pueden hacer sin problema. Durante ese lapso, el señor de 62 años muere.

Finalmente, en el video que circula en redes sociales causando gran indignación se escucha a uno de los jóvenes decir: “Tu descansa papi, no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien, hicimos todo lo que pudimos pa, te lo juro”.

