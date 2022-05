Hombre denuncia "siembra" de arma por presuntos policías de Naucalpan

A través de un video que circula en redes sociales, se muestra a un señor, identificado como Mario Oliver, quien habría acudido a recoger a sus hijas de la escuela, cuando presuntos policías municipales de Naucalpan lo detuvieron en la avenida Circunvalación Poniente, y les sembraron una pistola en el coche.

De acuerdo con el padre de familia transitaba sobre esta vialidad cuando fue interceptado en un retén por presuntos policías vestidos de civiles, los cuales portaban armas largas y le ordenaron bajar del vehículo junto con sus hijas.

Derivado de esto, los hombres comenzaron a revisar el vehículo, cuando uno de ellos presuntamente “sembró” un arma de uso exclusivo del Ejército e inculparon a Mario. Por estos hechos, la víctima fue amedrentada y trasladada al Ministerio Público.

¿Se comprobó de quién era el arma?

“Me bajó, les piden a mis hijas que también se bajen y cuando se bajan y estamos ahí; me cuestionan que quiénes somos, que cómo nos llamamos, piden mi licencia y todas esas cosas, uno dice que encuentra un arma”, dijo en entrevista Mario a Proceso.

Acto seguido fue que lo subieron a la patrulla a empujones y golpes con una botella PET, sin embargo, fue liberado después de 48 horas al no comprobar que el arma era suya.

Además, el afectado explicó que la patrulla, no era un vehículo oficial, era un coche particular. Ahí lo esposaron y lo golpearon (con una botella de plástico llena de agua para que no quedaran moretones) e incluso contó que lo ahorcaron.

A sus hijas se las llevaron una subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Naucalpan.

Los hechos ocurrieron por la tarde del 4 de mayo y hasta el momento el vehículo donde encontraron el arma continúa incautado en la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Naucalpan.

Víctima de presuntos policías manda mensaje público

Mario fue presentado ante el Ministerio Público.

“Lo que quiero es hacer una denuncia pública para que las autoridades correspondientes den una explicación del por qué pueden hacer estas cosas. Cómo hay tal impunidad en el estado, en la policía que pueden hacer una cosa tan dirigida, clandestinamente, en lugar de estar cuidando se dedican a encargos personales. Estoy seguro de que fue un encargo personal”, señaló.

La dependencia informó que Mario fue presentado ante el Ministerio Público, quien inició una indagatoria por los hechos y posteriormente la remitió a esta institución.

