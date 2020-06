Hombre arroja café hirviendo a enfermera del IMSS en Guanajuato (VIDEO)

Hombre arroja café hirviendo a enfermera del IMSS en Guanajuato

Lamentablemente los ataques contra el personal de salud durante la actual contingencia sanitaria persisten. Recientemente se dio a conocer la agresión que sufrió una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato a quien le arrojaron café hirviendo y amenazaron de muerte.

Medios locales reportaron que los hechos se registraron en días pasados a fuera de las instalaciones del Hospital General de Sub zona (HGSZ) No. 7 del IMSS, ubicado en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Con base en un video que grabó la víctima con su teléfono móvil y que se ha hecho viral en redes sociales, muestran a un hombre a bordo de un vehículo color azul en compañía de una mujer. Segundos después, el sujeto toma un vaso con café hirviendo para lanzar el líquido sobre la enfermera sin salir del auto.

¿Por qué ocurrió la agresión contra la enfermera?

La trabajadora de salud explicó que el motivo de la agresión fue que niños que acompañaban al agresor estaban al interior del módulo de vías respiratorias, lugar donde ella labora; sin embargo, el lugar es altamente peligroso, debido a que ahí es una zona destinada para la atención de casos de Covid-19.

La trabajadora procedió a retirar a los menores del sitio, lo que molestó al agresor que bajó de su vehículo, que además estaba estacionado en un sitio prohibido donde estorba la movilidad de las ambulancias para traslados de casos de coronavirus.

“Se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el Covid empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera aparte me aventó un vaso de café hirviendo (sic)”, denunció la enfermera.

Enfermera presenta denuncia ante el MP

El medio “AM” logró entrevistar a la enfermera del IMSS quien contó que tras la agresión presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, principalmente por las amenazas de muerte, pues refirió que teme por su vida.

“Ya levanté una denuncia, ya está demandado el tipo y espero que no me pase nada”, sostuvo.

IMSS condena la agresión

Tras darse a conocer este hecho, la delegación Guanajuato del IMSS reprobó el ataque en contra de la enfermera y confirmó que el departamento de Servicios Jurídicos del IMSS brindó la asesoría y apoyo legal necesarios para que la trabajadora interpusiera una demanda.

“El IMSS en Guanajuato reitera el llamado a la población para respetar y reconocer la labor del personal de salud, no sólo del Instituto sino de todo el sector, especialmente en la actual emergencia sanitaria, ya que son quienes están en las primeras líneas de atención en beneficio de la población”, señaló el IMSS en un comunicado.

La institución federal agregó que se tienen mecanismos para dar acompañamiento médico, jurídico, psicológico y otros aspectos que requieran los trabajadores que han sufrido agresiones.