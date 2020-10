Hombre AMENAZA a partner de famosa cafetería por pedirle usar cubrebocas (VIDEO)

El uso de cubrebocas ha causado conflicto entre clientes y empleados de diferentes establecimientos; este es el caso de un partner de Starbucks.

Usuarios reportaron que el incidente ocurrió en la sucursal Real Center, de Zapopan, Jalisco.

En la grabación se ve al cliente reclamar al trabajador con insistencia porque “le faltó al respeto” al negarle la atención por no utilizar cubrebocas, una medida establecida en los diversos comercios del País.

“Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar, a mí no me vas a tratar como a cualquier persona”, dijo el hombre del video.