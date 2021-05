Historias de feminicidios en México: las voces que el machismo apagó

Las historias de feminicidios en México llevan más de dos décadas siendo contadas. Los primeros casos de asesinatos de mujeres por razones de género fueron registrados en 1993, y en pleno 2021 la crisis parece no tener un control en el país.

Para quienes ahora rondamos los 25 años era común escuchar en la televisión las noticias de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la ciudad infame por ser sede de la violencia contra la mujer, y la que se ha relacionado por años con la comisión de este delito.

Pero la palabra feminicidio no entraría en el Código Penal sino hasta el 2012, cuando las autoridades reportaron cinco asesinatos de mujeres de forma violenta, aunque sin un registro estricto que permitiera conocer cuántas de las más de 3.800 víctimas entre ese año y el 2013 fallecieron a causa de un feminicidio.

La historia del feminicidio en México ha sido larga y dolorosa para las familias y deudores de las miles de víctimas al día de hoy que, con apoyo de las organizaciones civiles, han conseguido que el feminicidio haya sido tipificado como delito en 31 de los 32 estados de la república.

En todos estos años, al periodismo y a las organizaciones de la sociedad civil les ha tocado dar voz a las víctimas a través de las historias del feminicidio en México, que a su vez sirven a la sociedad para crear conciencia y ejercen presión sobre las autoridades.

Historias de feminicidios en México 2020

De acuerdo con los datos que provee el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el año 2020 se registraron 969 muertes de mujeres por razones de género, aunque en total se contabilizaron 3 mil 723 homicidios dolosos de mujeres.

Diez mujeres fueron asesinadas en promedio cada día, una constante desde 2018,siendo el Estado de México y Veracruz punteros en la lista de los estados con más feminicidios en 2020. La Verdad Noticias te presenta algunas de las historias de feminicidios en México más conocidas de 2020.

Fátima Cecilia

Su caso se dio a conocer en febrero. Con apenas siete años, fue secuestrada por una mujer en la entrada de su escuela mientras esperaba a su mamá. La raptora la entregó a su marido para “evitar” que su esposo violara a sus propios hijos.

Su cuerpo fue hallado en una bolsa el 15 de febrero, a unos 5 kilómetros de su escuela en la Ciudad de México. Según los peritajes, la menor presentaba fuellas de tortura y violación. La secuestradora y el feminicida ya fueron detenidos.

Alexis

Su nombre era Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado y vivía en Cancún. Tenía 20 años. El 8 de noviembre se informó que sus restos fueron hallados en un área verde de un fraccionamiento de aquella ciudad en el estado de Quintana Roo. Su caso desató una fuerte manifestación en la localidad de Benito Juárez, donde la policía abrió fuego contra feministas y periodistas.

Fernanda

Tenía 23 años, era maestra de danza para niñas y adultas. Su ex pareja, Enrique Novelo, la llevó con engaños a casa de sus padres, donde le disparó dos veces y después se suicidó. Enrique había sido denunciado por su historial de maltrato físico y verbal a sus ex novias, pero las autoridades no actuaron.

Danna Miriam

Tenía 16 años. Su cuerpo fue hallado mutilado y quemado en Mexicali. Tres personas fueron grabadas prendiéndole fuego a su cuerpo. Su caso trascendió porque el Fiscal General del Estado de Baja California, Guillermo Ruiz, mencionó en conferencia de prensa que la joven tenía tatuajes. Una de las historias de feminicidios en México más amargas.

Historias de feminicidios en México 2018

El incremento en los casos de feminicidios en México en 2018 marca el inicio de una tendencia a la alza. También fue el año en el que más menores de edad fueron asesinadas, hasta ese momento.

Giselle

Tenía 11 años y vivía en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Fue asesinada en enero cuando salió de su casa a un cibercafé cercano, donde el propietario abusó sexualmente de ella, la mató y lanzó su cuerpo en un predio de Ixtapalucan, un municipio vecino.

Magdalena

Tenía 28 años y era madre de dos niños. Fue asesinada por su ex esposo, César,quien la descuartizó y ocultó sus restos cocidos en una bolsa de plástico en el refrigerador de su local en el municipio de Taxco Guerrero. Una de las más crueles historias de feminicidios en México.

Kenni

De origen venezolana, llegó a México buscando una mejor vida. Se emparejó con Brayan Mauricio González, un hombre peligroso, miembro del cártel La Unión Tepito de la Ciudad de México. Ella lo conoció cuando trabajaba como escort, y dijo haberlo visto matar varias veces frente a ella.

Decidió alejarse, pero él la amenazó e incluso asesinó a una de sus compañeras del sitio Zona Divas, quien le proveía información sobre Kenni. No recibió protección y Brayan finalmente la mató el 25 de febrero. Su caso destapó una red de trata y extorsión en el sitio web.

La lucha por garantizar los derechos de las mujeres ha logrado importantes avances, pero aún queda un largo camino y mucho trabajo por parte de las autoridades para que ninguna de estas historias de feminicidios en México se repita.

