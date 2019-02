Historias de amor: AMLO presidente y Beatriz Gutiérrez Müller

Por ser 14 de febrero, nos pusimos románticos y hoy te contamos la tierna historia de amor entre el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Como bien se sabe, Beatriz Gutiérrez Müller es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, esto desde el año 2006; tres años más tarde de haber quedado viudo, pero ¿cómo inicia la historia de amor entre el presidente y su bella esposa?

Cuenta la historia que el causante de presentar a AMLO con Beatriz, fue el escritor y diplomático José María Pérez Gay (1944-2013); pues era un gran amigo del presidente y desempeñaba como colaborador en aquel entonces; justo cuando Gutiérrez Müller era asesora de Comunicación y Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal del 2001 al 2004, tiempo en el que AMLO fungía como jefe del Ejecutivo local.

Según el portal Cuna de Grillos:

Esto provocó que la convivencia, diera pie a un afecto y/o cariño especial entre Andrés Manuel López Obrador y Gutiérrez Müller; mismo fuera creciendo con el paso de los días, añadió el portal.

De acuerdo a la biografía de Andrés Manuel, él quedó viudo en el año 2003 de Rocío Beltrán Medina con quien estuvo casado desde 1979 hasta la fecha de su desceso; tuvieron tres hijos José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán.

Luego de conocer a Beatriz Gutiérrez Müller y tratarla durante casi 3 años, el 16 de octubre del 2006 AMLO y la académica contrajeron matrimonio. Ambos dieron vida a Jesús Ernesto López Gutiérrez quién es el hijo menor del presidete López Obrador.

En 2012, Beatriz destacó que el amor es uno de los sentimientos que más aprecia en su vida; esto lo dijo en una entrevista con el periodista Roberto Gallardo.

"El amor es la fuerza vital, es lo que te hace moverte de un asiento, que te permite indignarte, sacar todo lo que tienes dentro como ser pasional, racional, de alma, el amor es una fuerza sin la cual no podríamos vivir, el que no ama no está vibrando y el que no está vibrando, está muerto".