Hilo de Twitter afirma que los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen vivos

Anibal usó su celular para lo siguiente:



2014: “Mamá me puede poner una recarga me urge”

2015: Tres llamadas a familiares (no alcanzaron a contestar) y uso de datos.



Jorge lo usó:

Finales de 2014: Recargó saldo.

2015: Hizo una llamada a un familiar. Contestaron y colgó