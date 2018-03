Hijo de Salinas de Gortari miembro de secta que abusó de mujeres

La secta llamada Nxivm se vende como un programa de entrenamiento para “empoderar a las mujeres” pero en realidad, las utiliza e incluso, las ha marcado con hierros calientes.

, hijo de Carlos Salinas de Gortari, basa una organización en México en una secta en Estados Unidos que maltrata a las mujeres, acusa. De acuerdo con el diario, el fundador de la asociación llamada(“nexium”), en el condado neoyorquino de Albany, es, y la secta secreta anunciaba que una de sus principales funciones sería empoderar a las mujeres, pero en realidad se les sometía y eran abusadas sexualmente. Según versiones de miembros disidentes, para ser admitidas, las mujeres, de entre 30 y 40 años, entregaban a reclutadores fotografías donde se les puede ver desnudas, o en situaciones que las comprometan, a modo de garantía y de mantener un secreto, para no revelar la existencia de esta, o de lo contrario las imágenes se difunden públicamente. Además, las obligaban a hacerse una especie de marca o tatuaje cauterizado debajo de la cadera. La sede de la organización de autoayuda estaba en Albany con sucursales en todoLa investigación que firma Barry Meier señala que tanto Nxivm como su fundador de 57 años, han desatado polémica durante mucho tiempo porque sus exmiembros lo describieron como, tuvo relaciones sexuales con ellos e instó a las mujeres a seguir dietas casi de inanición para lograr el tipo de físico que consideraba atractivo. Y en México, dice, el hijo del expresidente Carlos Salinas coordina In Lak’ Ech por la Paz, que es una iniciativa ciudadana la cual, de acuerdo con su página en Internet, se basa en los postulados de Raniere para “restablecer la paz en México a través del fortalecimiento de la sociedad civil”. En abril de 2012, el columnista de, Julio Hernández López, describió en la columnafue el título de la plática de Emiliano Salinas y propone que los mexicanos no se especialicen en asumirse como víctimas y que se busque restablecer la paz en el país mediante el fortalecimiento de la sociedad civil para transformar la violencia con compasión. Esa es la esencia del Movimiento In Lak’ Ech por la Paz AC, concepto que creó Rainiere, operado por Salinas para difundir a Nxivm y al gurú internacional en jefe. La organización no gubernamental se dio a conocer de manera pública el 7 de noviembre de 2008 en una nota de, el suplemento de sociales del diario, indicó Astillero.