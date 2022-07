Hijo de Felipe Calderón se gradúa como abogado y así festejó

A través de redes sociales, se dio a conocer que recientemente Luis Felipe Calderón, el hijo mayor del expresidente Felipe Calderón, se graduó de la licenciatura en Derecho, misma que cursó en la Universidad Panamericana en Ciudad de México. El primogénito del panista permanece alejado de la esfera política por el momento.

La fiesta de graduación del hijo de Felipe Calderón se realizó en el Centro Citi Banamex, en la capital del país, evento en el que acudió acompañado de su padre, su madre Margarita Zavala, quien actualmente funge como diputada federal del PAN. También asistieron sus hermanos.

De acuerdo con información consultada por La Verdad Noticias, el joven se ha mantenido alejado de la esfera política de México, pese a que sus progenitores son figuras importantes en el ámbito público del país. Sin embargo, recientemente señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calumnió durante el sexenio de Felipe Calderón con intención de “intimidar a sus padres”.

Así festejó el hijo de Felipe Calderón

El hijo de Felipe Calderón dejó ver su felicidad en redes sociales tras concluir la licenciatura en Derecho. A través de su cuenta de Instagram difundió fotos e historias sobre este momento especial y no desaprovechó la oportunidad para agradecer a sus padres “por el sacrificio” que hicieron para darle estudios.

“Agradezco a mis padres por su invaluable sacrificio para hacer esto posible; a mi familia por la fuerza que me brindó; a la UP y los maestros que me enseñaron además de Derecho, valores y a ser mejor persona”, escribió en su cuenta de instagram Luis Felipe Calderón.

Cabe mencionar que su padre, Felipe Calderón, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que pidió información sobre las cuentas bancarias del expresidente de México. El panista es uno de los mandatarios más criticados debido a que durante su sexenio se desató la violencia generada por la guerra contra el crimen organizado.

¿Cuántos años tiene el hijo de Felipe Calderón?

Encontré este mensaje en las historias de IG de Luis Felipe Calderón, hijo de Calderón.



Dijo que rechaza las burlas a la condición física del hijo de AMLO, pero le recordó que en una ocasión lo calumnió en cadena nacional “para intimidar a sus padres”. pic.twitter.com/Fx9ZbkYKbm — Laura Brugés (@LauraBruges) June 27, 2022

Según datos consultados, Luis Felipe Calderón tiene 25 años y como ya se mencionó es el hijo mayor del expresidente Felipe Calderón. Se desconoce si tiene interés por trabajar en el ámbito político.

