Hijo de AMLO presidente cancela clases de 35 mil pesos en EU

Hace meses se dio a conocer que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, sería conferencista en un seminario en Washington, Estados Unidos; hoy salió a la luz, a pocos días del inicio, que el hijo de AMLO canceló su asistencia.

Según una investigación, realizada por EL UNIVERSAL, se sabe que el hijo de AMLO canceló por cuestiones aun no reveladas que no asistirá al seminario de Estrategias en Campañas Electorales del 2019 “Diseñando en Tiempos Modernos” que impulsó The George Washington University.

El seminario donde iba a ser conferencista el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se realizará el lunes 11 de marzo y finalizaría el viernes 15.

Tras la noticia, el nombre del hijo de AMLO ya no aparece dentro de la lista de los conferencistas invitados al seminario en Estados Unidos.

“Al preguntar a los organizadores las razones que motivaron la salida de López Beltrán de la lista nos dijeron que ‘el señor José Ramón López no puede venir’”, reveló el medio.

SEMINARIO DE 35 MIL PESOS

El hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartiría conocimientos con destacados analistas y estrategas políticos; los temas principales serían “las herramientas teóricas y los ejemplos prácticos” utilizados en las contiendas electorales, dando como ejemplo la campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rumbo a la presidencia de México.

El seminario costaba mil 880 dólares, aproximadamente unos 35 mil pesos, solo la asistencia para escuchar al hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a otros expertos.

Por desgracia para los presentes, tendrán que esperar otro seminario para conocer los “secretos” de la estrategia de José Ramón López Beltrán para llevar a su padre a liderar a México.