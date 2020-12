Hija de funcionaria de la 4T festeja su boda con 300 invitados pese a COVID-19.

La pandemia de COVID-19 no ha sido impedimento para que algunas personas realicen todo tipo de reuniones, a pesar que de acuerdo a la Secretaría de Salud, esta es una de las situaciones que más deberían evitar. Aun así, entre los desinteresados se encuentran Victoria Cheremi y Dichi Mizrahi, familiares de políticos cercanos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Acorde con la información de diversos medios locales, la madre de la novia es Elvira Daniel, directora del Cenagas, (Centro Nacional de Control del Gas Natural), quien fuera designada por AMLO durante la Cuarta Transformación y quien a su vez es hija de David Daniel Kabbaz Chiver, un reconocido empresario mexicano de grupo Danhos, también cercano al Jefe del Ejecutivo.

La Verdad Noticias informa que la celebración tuvo lugar el pasado 28 de noviembre en Lomas de Chapultepec, en el municipio de Malinalco, Estado de México, y se estima que asistieron más de 300 personas a la boda.

Festejan boda con más de 300 invitados pese a COVID-19

En ese tenor, según múltiples testigos, previo al evento se solicitó a los invitados no hacer pública la boda, no obstante, algunos videos y fotografías se lograron filtrar, en donde aparentemente los presentes en el evento no atendían las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y mantener una sana distancia conforme los protocolos de salud indican.

Como era de esperarse, la noticia de la boda desató una ola de críticas por parte de los internautas, quienes exigen que se castigue a los responsables por actuar de manera imprudente durante la contingencia sanitaria de COVID-19.

Es importante mencionar que el panorama para Estado de México no es para nada favorable, ya que en tan solo las últimas 24 horas fueron registrados 876 nuevos casos positivos de COVID-19, cifra que terminó por acumular 110 mil 657 casos positivos confirmados y 14 mil 986 muertes.

