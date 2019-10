Hija de ex líder petrolero,también debe ser llevada ante la justicia

Se derrumba el poder del otrora poderoso líder petrolero y ahora hasta sus hijos resultarán implicadosss

Heidy Paulina Romero Duran, hija del otrora líder petrolero Carlos Romero Deschamps desde 2012 exhibió el lujo con el que vive rodeada, gracias a las fotografías que ella misma publicó en su página de Facebook.

En ese tiempo presumió sus viajes por todo el mundo, en aviones comerciales y privados; paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos y consume vinos Vega Sicilia de más de 10 mil pesos (722 dólares) la botella", se difundió.

"El diario de viajes está en su página de Facebook, donde aparece como `Pauli Rod', y donde también presume bolsas Hermés de miles de dólares, las que considera como `bolsas del Superama".

Y es que la hija del ahora ex líder del sindicato de Pemex, cuya empresa que durante los últimos años ha reportado pérdidas económicas, tiene gustos caros, ya que entre sus bolsos se encuentraba el modelo Birkin, de Hermés, que tenía un costo en ese tiempo, según investigaciones de $12,000 dólares.

Entre las extravagancias de Paulina se difundieron los lujos que comparte con sus tres mascotas, unos bulldogs ingleses de nombres Keiko, Boli y Morgancita, quienes la acompañan en salones VIP así como en las camas de los exclusivos hoteles en los que se hospeda alrededor del mundo. México es uno de los países con mayor índice de corrupción, según la organización Transparencia Internacional, y cuyos sindicatos tienen fama por la corrupción de sus líderes.

Primera “Estafa Maestra”

Cabe resaltar que desde más de cinco años La Verdad Noticias reveló que altos funcionarios de la UNACAR (Universidad Autónoma de Carmen), de acuerdo a diversas fuentes, fue una de las instituciones educativas más beneficiadas con convenios en Pemex, también hizo diversas componendas con la hija de Romero Deschamps, y otros líderes petroleros, así como con funcionarios universitarios como José Luis Horta Acuña, responsable de la Coordinación de Vinculación, José Luis Horta Acuña, quien realiza tráfico de influencias al amparo de si tío.

Un documento precisa que Heidy Paulina Romero se venía desempeñando como representante en el Corporativo CEMNZA en el área de contrataciones -específicamente con PEMEX- donde las empresas que conforman el corporativo como MARINSA, Petronaval, Navymex y Bistro, entre otras, alcanzaron notoriedad entre las contratistas de Pemex.

Entre los contratos conseguidos están según diversos datos: PETRONAVAL, con más de 35 contratos en PEP; MARINSA, 13 contratos; y BISTRO, con cuatro, el último por un monto que superó los 400 millones de pesos.

Es así que el nombre de Heidy Paulina Romero sale a relucir como el principal enlace entre la UNCAR y Pemex, y con él las sospecha de por qué la institución educativa es la más beneficiada con convenios, incluso más que universidades de prestigio coma la UNAM o el mismo IPN.

Entre 2011 y 2013, la UNACAR ha firmado de manera directa con la subsidiaria PEP –la Gran Empresa, como la llaman- 40 contratos por más de 1 mil 776 millones 102 mil 264 pesos.

Boda de lujos

Hace cuatro años, con siete brazaletes Cartier con un valor de 2 millones de pesos que exhibió la hija de Carlos Romero Deschamps de acuerdo con el diario Reforma, provocó una gran indignación entre los usuarios mexicanos de redes sociales; los siete brazaletes de oro, valuados en casi 2 millones de pesos, es un simbolismo de los días de la semana para que “atraiga la buena fortuna a su ahora nueva vida” a lado del cirujano plástico Juan Carlos Rentería, apuntó0 el diario.

Y es que la hija del líder del sindicato petrolero, Paulina Romero Deschamps, quien se casó por lo civil, lució en su boda siete brazaletes Cartier con un valor que asciende a los casi 2 millones de pesos.

Seis de los brazaletes de la hija de Carlos Romero Deschamps son de oro amarillo de 18 quilates, y una más en oro blanco de 18 quilates, ésta última engastada con 216 diamantes; las joyas pertenecen a la colección “Love” de Cartier, se precisó.

Los los siete brazaletes representan una cábala de buena fortuna para cada día de la semana, en el marco de su boda con el cirujano plástico Juan Carlos Rentería.

Personajes corruptos

A esta boda asistieron distintos funcionarios de la política nacional: el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en ese entonces José Antonio González Anaya; el en ese tiempo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera; el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el que fuera presidente del Senado Pablo Escudero, quien fue acompañada de su esposa, la hija del ex líder del tricolor, Sylvana Beltrones.

Asimismo Diego Fernández de Cevallos, ex líder del Partido Acción Nacional (PAN); el ex subsecretario de Gobernación y ahora coordinador de diputados del PRI, René Juárez Cisneros; el empresario Carlos Peralta y su esposa Mariana Tort; el subsecretario de Gobernación y otros ex gobernadores del Revolucionario Institucional.

Tráfico de influencias STPRM

Pero no solo eso, después de los escándalos de la empresa Oceanografía y todos los altos funcionarios de PEMEX inmiscuidos en el tráfico de contratos, sale a relucir que efectivamente Paulina Romero Durán, es representante de varias empresas que se dedican a realizar trabajos para la paraestatal.

Cabe resaltar que con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace más de cinco años, el ex secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Campeche, Luis Alonso García Hernández, entregó en las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC) de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción (PEP) su ampliación de queja sobre el presunto fraude de cometió la paraestatal al otorgar un contrato de 10 mil 775 millones de pesos a la empresa PMI Norteamérica, que es una filial internacional de la paraestatal.

Asimismo, indicó que a través de estas denuncias se han podido desenmascarar muchas irregularidades dando satisfactorios resultados como la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la empresa Oceanografía propiedad de Amado Yáñez Osuna por este tipo de irregularidades y favoritismos de funcionarios de la misma paraestatal.

Sin embargo, mencionó que la SFP y la PGR han actuado con lentitud en las investigaciones sobre el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del ex-subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de (PEP), Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien sigue protegido por políticos del Partido Acción Nacional (PAN), cobijándose bajo el manto de la impunidad.

Asimismo se precisó que los líderes de las secciones 47 y 42 de Cd. del Carmen, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz y Marco Antonio Azuara García, son los que están atrás de tanta impunidad, ya que no protestan por la suplantación de la planta laboral.

En este embrollo de tráfico de influencias están los trabajadores Fernando Navarrete Pérez, Fernando Pacheco Martínez, Jorge Wade González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y José del Pilar Córdova Hernández, quienes a parte de estar comisionados al STPRM, hasta hace un par de meses eran miembros del Consejo de Administración de Pemex (Ariel Velázquez).