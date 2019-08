Hija de Rosario Robles manda TREMENDO MENSAJE a todos los que la insultan

La hija de Rosario Robles mandó tremendo mensaje a todos lo que se han dedicado a insultar o juzgar a su madre la ex funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y es que Mariana Moguel Robles por segunda ocasión subió a sus redes sociales haciendo pública una fotografía en la que aparece a lado de su madre, Rosario Robles. En la imagen en la que aparecen muy sonrientes y Mariana, la hija de Rosario tomando la mano de su madre, acompaña el texto con el siguiente mensaje:

“¡Te amo Rosario Robles! Conozco quién es Rosario, conozco a mi madre. ¡Te amo solo quería recordártelo! A todos los que insultan, ojalá puedan tener amor en su corazón y a todas las muestras de solidaridad les mando mi más grande y profundo amor! ¡Los adoro!” compartió Mariana Moguel Robles.

Pese a lo escrito en la fotografía alusiva a la temporada navideña, la hija de Rosario Robles agradeció también todas las muestras de cariño así como de solidaridad que ha recibido ella y su familia con respecto al difícil momento por el que atraviesan.

Hoy celebro la mayor de las bendiciones que me ha dado la vida: mi maravillosa hija, @Mariana_Moguel. #TeAmo #FelizDíaDeLaMadres pic.twitter.com/GAi7wEdBSK — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) May 10, 2019

Recordemos que en días pasados, la ex funcionaria federal de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, había sido defendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al señalar que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social había sido puesta en prisión de una manera "mañosa".

“Ojalá se haga justicia, sin abusos y sin arbitrariedades. Me queda claro que hay fuertes irregularidades que tienen que castigarse, pero también la manera en que fue puesta en prisión a la mala, mañosamente la secretaria Robles, me parece que tiene una parte de arbitrariedad que no tiene porqué ser así, parece más bien una venganza personal contra ella” indicó Felipe Calderón.