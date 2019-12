Hija de Abril Pérez Sagaón revela FOTOS del infierno que vivió su madre

Hija de Abril Pérez Sagaón revela infierno que vivió su madre junto a un "criminal"

A través de una serie de tuits, la hija de Abril Pérez Sagaón, mujer asesinada por su ex marido, reveló una serie de fotografías del infierno que vivió su madre al lado del "criminal" que alguna vez llamó papá, asegura.

Se trata de Ana García Pérez, quien a través de un hilo en twitter dio a conocer una serie de fotografías de su madre cuando fue atacada por Juan Carlos N, ex SEO de Amazón en México y del que aseguró fue un "criminal" que alguna vez llamó papá.

"Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste “papá”, posteó la hija de Abril.

Además del infierno que vivió su madre al lado de padre, Ana también reveló el infierno que Abril Pérez Sagaón vivió a manos del sistema de justicia de la Ciudad de México, al que calificó de corrupto a cambio de recibir recompensas económicas.

"Imagínense tener que vivir el infierno viendo cómo tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones en contra de este tipo de atrocidades mientras haya dinero", añadió.

Aseguró que a pesar de "haber sentido tanto dolor y tanta angustia, coraje" nunca perdió la esperanza de vivir una vida fuera de violencia junto con su madre y sus hermanos.

Por ello, nunca se imaginó que un día su hermano le llamaría para decirle para decirle que su "madre se encuentra inconsciente por un balazo a la cabeza".

"Imagínense no poderle decir adiós, que te quiten tu mundo entero de un día para el otro. Imagínense temer por tu propia vida sabiendo que en este país gobierna el que tiene dinero y no la justicia. Y que en un dos por tres puede que ya no estés aquí como fue el caso de mi madre", escribió la joven.

Por esto y por las millones de mujeres que viven agresiones en sus casas, la hija de Abril Pérez Sagaón decidió revelar toda esta serie de fotografías y detalles sobre la crisis que vivió su familia, derivado de la violencia de género.

"Me duelen estas imágenes que compartí, me recuerdan de las injusticias que vivió la mujer que más amaba. Dudé mucho en compartirlas, yo sé que nadie quiere ver eso, pero al fin y al cabo.. son imágenes que representan lo que se vive día a día en este país por miles de mujeres", finalizó la muchacha.

¿Quién era Abril Pérez Sagaón?

Abril Pérez Sagaón fue esposa de Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y ex director de Elektra. Cuando desempeñaba este último puesto, fue detenido y mandado a un reclusorio tras un ataque a Abril Pérez, quien mientras dormía fue golpeada con un bate en la cara, cortada con un bisturí y casi asfixiada.

Durante la noche de estos hechos, el hijo de ambos, de 15 años, intervino y gracias a ello, la mujer no murió. Más tarde ella denunció y Juan Carlos fue acusado de feminicidio en grado de tentativa.

4 de Enero, 2019.

Sin embargo, en los siguientes meses, el juez Federico Mosco González, quien también es conocido por ser el que liberó al médico que violó a una mujer en enfermedad terminal, reclasificó el delito a lesiones y violencia familiar con el argumento de que “si la hubiera querido matar, la mata despierta, no dormida".

Ante esta situación, el magistrado Héctor Jiménez, ordenó retirar la prisión preventiva como medida cautelar, al igual que el juez Carlos Trujillo Rodríguez, quien ordenó la libertad y tras estos actos, Juan Carlos salió de prisión hace 15 días.

A pesar de que Abril mandó una carta a los jueces diciendo que temía por su vida, no se le brindó la protección adecuado y durante la tarde del lunes, dos sicarios le dispararon en la cabeza y cuello al salir de unos exámenes psicológicos realizados a sus hijos solicitados por Juan Carlos. Murió horas después en el hospital.