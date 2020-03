Hielo a precio de pescado: 10 supermercados cometen fraude con esta práctica

De acuerdo con la Organización Internacional Oceana, 10 principales cadenas de supermercados en la Ciudad de México (CDMX), cometen “fraude” vendiendo hielo a precio de pescados y mariscos; consiste en no dar los kilos completos del producto de mar, pues hasta el 50 por ciento del peso, corresponde al glaseado, una capa congelada que protege a los productos del mar para que sean distribuidos sin riesgo a que se pudran y pese a saber de este acto, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) no ha aplicado sanciones, pues no existe un marco legal que castigue esta práctica fraudulenta.

Hielo a precio de pescado

De acuerdo con un estudio lanzado por Ocena ‘Agua por Pescado’, se analizaron 82 muestras de pescados y camarones congelados que fueron adquiridos en 10 supermercados de la CDMX, y se encontró que el 98 por ciento de los casos, el consumidor paga hielo a precio de pescado, es decir, al menos el 50 por ciento de su compra es agua.

“Lo que descubrimos es alarmante, el 98 por ciento de las muestras tenían glaseado sin informar y los porcentajes van desde 4 hasta 57 por ciento…

...compramos un kilo de camarones de los que terminó siendo simplemente 430 gramos de camarones y los otros eran agua”.

Es una práctica de fraude que no ha sido castigada

En México, el glaseado no está regulado y por eso se abusa del porcentaje de agua congelada que se añade a los productos de mar, por ello Profeco no ha aplicado un castigo correspondiente.

También se desconoce en donde se aplica esta práctica, si en la planta procesadora o en el propio supermercado.

Esto se hace mayormente en pescados y camarones congelados.

“Estamos comprando agua a precio de pescado y camarón, y no nos están informando”.

Esta práctica es una competencia desleal para los productos mexicanos, pues en los pescados y camarones importados, son lo que mayor porcentaje de glaseo presentan.

En promedio, el kilo de camarón importado cuesta 290 pesos, pero el 31 por ciento de la compra, es de glaseado, la cubierta congelada, por lo que un kilo termina costando hasta 427 pesos.

El camarón nacional en supermercados tiene un precio de 386 pesos por kilo, con 13 por ciento de glaseado, tiene un precio total de 444 pesos.

Para combatir esta práctica, Oceana sugiere un etiquetado para los pescados y mariscos, en el que se incluya el nombre comercial y científico de la especie marina, el nombre de la embarcación, identificación y número de permiso; lugar donde fue capturado, fecha, con qué arte de pesca y el procedimiento realizado luego de su captura; congelación, glaseo, empaque.