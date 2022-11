Hidalgo; primer estado en reconocer el género no binario

En Hidalgo el género no binario fue reconocido por medio del mismo estado mediante las leyes de Ley para la Familia junto a la Ley Orgánica Municipal.

Después de varios avances en el país con respecto a la comunidad LGBTQ+, en este caso la legalización del matrimonio igualitario, se ha reconocido el tercer género.

Ante este nuevo logro, se ha avisado que cualquier persona mayor de edad desea la solicitud de reconocimiento por su género.

Personas del género no binario en Hidalgo podrán pedir su solicitud

El genero no binario será reconocido por el estado de Hidalgo después de la aprobación de los diputados locales a base de la Ley para la Familia junto a la Ley Orgánica Municipal.

Esta nueva ley y reconocimiento podrá permitir que cualquier persona con la mayoría de edad decida obtener legalmente el término no binario puede ir a la Dirección del Regsitro del Estado Familia de Poder Ejecutivo del Estado para exigir su solicitud.

La presidenta Karen Quintero Jiménez de Tránsgenero Hidalgo, reflejó su alegría ante el nuevo anuncio de las reformas aceptadas por los diputados.

El reconocimiento de este género será por medio de la Dirección del Registro del Estado Familiar del Poder Ejecutivo del Estado o también del Oficial del Registro del Estado Familiar del municipio.

Los legisladores locales resaltaron que Hidalgo se considera uno de los estados donde se garantiza todo lo relacionado a la inclusión de género.

¿Qué es ser de género no binario?

El género no binario no es una relección

Una persona que se identifica con el género no binario o también llamado género no binarie, es aquella que no se identifica ni con el género masculino, ni con el femenino. Siendo así un tercer género que no entra en ninguno de los dos mencionados.

A pesar del sexo asignado al nacer con respecto a sus genitales, la identidad de la persona es diferente. En La Verdad Noticias te recordamos que el sexo, el género y la identidad no son lo mismo.

