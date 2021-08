Hidalgo está desarrollando app para emitir certificados de vacunación COVID-19

Hidalgo pedirá certificado de vacunación COVID-19 para el acceso a visitantes en destinos turísticos de todo el estado, será electrónico, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el certificado se podrá descargar desde el celular, ya que, tendrá una aplicación especial donde se confirmará con el ingreso de datos personales que la vacuna ya fue recibida, esto mediante el cruce de información de las bases de salud nacional, emitiendo así, dicho documento solicitado.

Anteriormente te contamos que las peleas de gallos no serán patrimonio en ese estado, ya que su gobernador vetó la iniciativa; sin embargo, ahora, te hablaremos sobre el certificado electrónico que darán respecto a la vacuna contra el COVID-19.

El certificado de vacunación de COVID-19 en Hidalgo

Eduardo Javier Baños Gómez. Foto: aldianoticias.mx

Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo de la entidad federativa, dijo que, el certificado electrónico es una propuesta impulsada por Omar Fayad Meneses, el gobernador hidalguense, el cual busca que por medio de este todas las personas conozcan su situación sanitaria de forma práctica y que puede ser clave para la reactivación económica del turismo.

El funcionario dijo que este certificado se podrá escanear con un código QR, el cual de inmediato brindará al personal de los destinos turísticos la información de salud de quien busque ingresar, incluso dijo que, está aplicación podrá enviar en tiempo real información a su doctor, de ahí que esperan tener en operación muy pronto.

Aunque el funcionario dijo que está podría ser una gran herramienta para contener la pandemia del COVID-19, no será obligatorio su uso, a menos que se crea necesario en la tercera ola, pues, primero apuesta a la conciencia y responsabilidad de los ciudadanos para que se cuiden, pues dijo que no hay pretextos para que las personas no velen por su salud.

Baños Gómez confía en la sociedad y en Dios, para que la tercera ola llena de virulencia termine, ya que, declaró que muchos están sufriendo, y que será cuando se detenga la pandemia que se pueda hablar de una verdadera recuperación económica.

¿Cómo descargar el certificado de vacunación COVID-19?

Certificado de vacunación COVID-19. Foto: Twitter @SSalud_mx

Cabe destacar que la Secretaría de Salud de México ya tiene una manera sencilla por la cual se puede descargar el certificado de vacunación COVID-19, esto es enviando un mensaje de WhatsApp al 5617130557 y seguir las instrucciones que ahí se den, también puedes solicitar en la página cvcovid.salud.gob.mx, sin embargo, el gobierno hidalguense propondrá una aplicación que facilite el proceso en su estado.

Con información de milenio.com